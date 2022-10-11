Процесс пошел: Из-за проблем с электричеством на Украине останавливаются крупнейшие предприятия
Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo остановила производство на своих предприятиях в Полтавской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В настоящее время инженеры проводят оценку ущерба, нанесенного электроинфраструктуре, и оценку периода простоя производства в связи с проведением ремонтных работ», – уточнили в компании.
Отмечается, что ограниченное электроснабжение доступно лишь на предприятиях группы, которым отдается приоритет для критически важного оборудования, необходимого для основных услуг и местных сообществ.
«Вчерашние события привели к значительному ущербу для крупных городов по всей Украине, а также отключению электроэнергии на наших предприятиях и в местных сообществах.
Мы работаем над тем, чтобы обеспечить подачу электроэнергии в критических зонах, как на наших объектах, так и в местных сообществах, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и членов сообщества», – заявил главный исполнительный директор Ferrexpo Джим Норт.
Всего на территории Полтавской области Ferrеxpo владеет тремя горно-обогатительными комбинатами (ГОКами), среди которых Полтавский, Еристовский и Белановский.
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