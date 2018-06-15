15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Процесс против убийц Бузины намеренно затягивают. Теперь перенесли на август

Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение по существу уголовного производства по убийству писателя Олеся Бузины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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“Заседание по техническим причинам отложили на 9 августа 2018 на 10.30”, – написала Максимец.

Она пояснила, что согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня.

“Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования состава суда присяжных и законности осуществления ими судебного разбирательства по этому делу. Поэтому суд принял решение перенести заседание”, – отметила Максимец.

По ее словам, перенос заседания вызвал возмущение у матери Бузины Валентины Павловны.

Напомним, 27 июня 2017 прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве Олеся Бузины.

16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум боевикам неонацистской группировки С14 – Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня того же года.