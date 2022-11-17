«Процесс сдвинулся с мертвой точки»: в Киеве готовятся получить американские истребители

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Новости Украины

Рано или поздно Украина получит американские истребители F-15 или F-16.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, США знают все запросы Украины и их удовлетворение – это вопрос времени.

«Что касается поставок, партнеры знают, что нам нужно. Этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Желание наше получить как можно больше, оно, конечно, вполне естественно. Для того, чтобы защитить всю страну, нам нужно как можно больше таких средств. Что касается поставок самолетов F-15, F-16, я считаю, что это будет лишь вопросом времени. Они обязательно будут у нас, чтобы мы защищали свое небо, защищали свою страну. Вопрос времени, как быстро это будет происходить», – заявил Данилов.

Герой России, летчик-испытатель 1-го класса Анатолий Кнышов считает, что ожидания Украины от американских самолетов слишком завышены, а желание их получить вряд ли исполнимо.

«Этим самолетам лет по 25-30. Даже наш МиГ-23 их берет, не говоря уже о Су-27 и всех остальных последующих. Более того, на них же нужно научиться летать, нужна инфраструктура. Даже тем летчикам, которые есть, им нужно минимум полгода-год. Так что это не более, чем бравада, все, чтобы выпросить еще что-то. Ну дадут они шесть штук и эти шесть штук будут в первых же воздушных боях уничтожены. Ну дадут десять, – в двух воздушных боях будут уничтожены», – заявил Кнышов.

Напомним, что американский всепогодный истребитель F-15 поступил в эксплуатацию в 1976 году. В 2025 его планируют снять с эксплуатации. F-16 – многофункциональный легкий истребитель не намного моложе, он стал эксплуатироваться с 1978 года.