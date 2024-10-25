«Процессы запущены»: американские дельцы уже скупают лучшие молдавские земли

Алексей Логофет.  
25.10.2024 16:25
  (Мск) , Кишинев
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Беспредел, Дзен, Земля, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США


Американская инвестиционная компания BlackRock, являющаяся одной из крупнейших в мире, начала подготовку к покупке земли на севере Молдовы.

Об этом в своём телеграм-канале сообщила депутат парламента Молдовы Ирина Лозован, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская инвестиционная компания BlackRock, являющаяся одной из крупнейших в мире, начала подготовку к покупке...

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Согласно информации молдавского Canal 5, в министерстве сельского хозяйства Молдовы заявили, что им удалось договориться о продаже 600 гектаров земли (это больше, чем территория Кишинева) в двух районах. В министерстве называют сделку выгодной. Сумма не разглашается, но в ведомстве уверяют, что она пополнит бюджет страны и сможет покрыть текущие расходы.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский призвал власти Молдовы снять запрет на покупку земли иностранными компаниями. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время сразу после референдума о евроинтеграции.

В Молдове эту новость активно комментируют оппозиционные депутаты парламента, политики и общественность.

«Процессы, которые уже запущены, ставят под угрозу нашу национальную безопасность и суверенитет. Сейчас более чем когда-либо очевидно, что действующая власть, возглавляемая Майей Санду, распродает нашу страну по кускам.

Они принимают решения, которые угрожают будущему нашей страны и её народу», – написала в своём телеграм-канале депутат парламента Молдовы Ирина Лозован, представляющая партию «Возрождение».

Она привала общественность объединяться и противостоять тем, кто ставит свои финансовые интересы выше интересов народа.

«Наши земли — это не просто ресурс, это наше наследие, наше будущее. Молдова не должна становиться инструментом для выгоды иностранных компаний!», – заключила Ирина Лозован.

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