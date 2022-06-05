«Прочь из Киева!» – Овсянникову на Украине кроют матом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Марина Овсянникова, устроившая заукраинскую акцию в эфире «Первого канала», уехавшая за границу, а теперь объявившаяся на Украине, продолжает сталкиваться с агрессивной реакцией местных нацистов, которые не верят в искренность либералки, виня ее в многолетней работе на государственном ТВ России.

Овсянникова объявилась в Киеве в качестве журналистки немецкого издания. О своём прибытии в украинскую столицу она сообщила в Twitter, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Очень поразил комендантский час. Зловещая тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удаётся избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия, почему мы не можем остановить это безумие?» – написала Овсянникова и опубликовала видео с очередями из автомобилей.

Киевский юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы тягнибоковцев, возмутился бездействию украинских властей.

«Московская мразь Овсянникова уже в Киеве. Обратите внимание: никакой реакции от властей или правоохранительных органов. Ни одной. Это значит, что ее сюда пустили специально. Она не задержана, не депортирована. Катается по Украине. А в это время в Киеве взрывы и обстрелы. Какая-то параллельная реальность…» – написал в своём Telegram-канале Смолий.

Впрочем, пост Овсянниковой в Twitter вызвал более чем бурную реакцию в комментариях. Реплики вроде «Прочь из нашего Киева, московская мерзавка», «Пошла на х…, Марина. Каждый киевлянин харкнет тебе в е#@ло при встрече», – относительно безобидные на общем фоне.

Овсянникова попыталась оправдаться и даже контратаковать, обвинив хейтеров в работе на ФСБ.

«Я, как журналист die Welt, приехала освещать события в Украине, чтобы рассказать россиянам правду. А те украинцы, которые начали меня хейтить, сыграли только на руку российским спецслужбам. В Кремле радостно потирают руки, они уничтожили своего врага руками своих врагов», – отбивалась либералка.

Однако ей в ответ дали понять, что никто её демарш на Первом канале не оценил, и она в разы хуже телеведущих российских телеканалов.

«Ты ещё более мерзкая тварь, чем всякие Скабеевы и Симоньян. Потому что они хоть не строят из себя «друзей Украины» – они открытые враги украинцев. А ты – такая же отвратительная рашистская тварь-пропагандистка, прикидывающаяся «оппозиционеркой», – писали разъярённые комментаторы.

Военкор Олег Блохин так комментирует ситуацию, в которую попала Овсянникова.

«Вроде бы судьба удалась, и благодарная Европа уже распахнула свои гостеприимные двери, обещая комфортное существование, известность и безбедную жизнь. Однако реальность оказалась отрезвляюще жёсткой: Марине дали четко понять, что она не более, чем отработанный материал. И вообще, для того, чтобы смыть с себя позор «русскости» и работы на одном из ведущих каналов «кровавого Кремля», разового акционизма мало. Сменив Германию на Киев, Марина ожидала благодарного отношения хотя бы со стороны украинцев. Но и здесь Овсянникова увидела лишь глубокое непонимание, угрозы националистов и попадание на сайт «Миротворец». Теперь бывшая сотрудница российского медиа без семьи (бывший супруг подал в суд для лишения ее права материнства), без Родины ищет себя в Одессе… Не найдет. Впрочем, ее судьба наглядна и показательна для всех желающих пойти по тому же пути», – пишет Блохин.