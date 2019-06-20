Прочь от Бандеры: Учиться в Крым едет молодежь Херсона и Киева

20.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крым приезжают учиться студенты как из Украины, так и из республик бывшего Советского Союза, к которым на полуострове относятся как к соотечественникам.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявили представители ВУЗов республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдается больше приток украинских абитуриентов в Крым. И мы принимаем как соотечественников украинских абитуриентов. Учатся ребята и, честно говоря, они стараются осесть здесь, в Крыму, что показательно… У нас и ДНР/ЛНР, и Херсонская область, и даже Киев. Ребята приходят из совершенно разных уголков Украины », – отметила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина.

Дипломы, выдаваемые ВУЗами полуострова, признаются в странах-членах СНГ, подчеркнула проректор Крымского университета культуры, искусств и туризма Ольга Элькан.

«Мы имеем дело не с представителями дальнего зарубежья, а, как раз-таки, ближнего. В основном из бывших республик бывшего Советского Союза присутствуют сейчас в нашем университете.

Ребята с удовольствием поступают, учатся и работают затем. Это и Белоруссия, и Казахстан, и Украина, и ЛНР/ДНР, Узбекистан.

Причем, здесь существуют особые нюансы для наших поступающих. Есть государства, с которыми у нас заключены соглашения о признании наших документов об образовании, и тогда не возникает лишних вопросов, а есть случаи, когда необходимо легализовать, ратифицировать все документы.

Например, ребята из Узбекистана должны получить своевременно документ, легализующий их документ об образовании, и мы принимаем их с удовольствием», – добавила Элькан.