«Продал Украину!» – Мерца обвинили в тайных переговорах с Россией о реанимации «Северного потока»

Михаил Рябов.  
10.07.2025 12:35
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Компромат, Польша, Скандал, Украина


Несмотря на антироссийскую риторику, новый немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляет тайных переговорщиков на встречи с русскими, чтобы обсудить соглашение с Москвой о разделе Украины и возобновлении поставок газа через «Северный поток».

Соответствующий материал «Как Берлин продал Украину» публикует сайт польской радиостанции «Bezpieczna Podroz» со ссылкой на данные немецкого журналиста Штеффена Добберта, соавтора книги «Северный поток. Как Германия платит за войну Путину».

Несмотря на антироссийскую риторику, новый немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляет тайных переговорщиков на встречи...

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«Согласно его источникам, новый канцлер Германии Фридрих Мерц хочет восстановить каналы связи с Россией, чтобы тайно искать соглашение, которое могло бы положить конец войне. Сценарий предполагает, что Путин может остановить де-юре Крым и контроль над оккупированными территориями. Это означало бы давление на Украину, чтобы она согласилась на такое «решение», и Германия снова получила бы дешевый российский газ», – говорится в публикации.

Одна из таких встреч, якобы, недавно уже состоялась в Баку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на официальную критику Фридрихом Мерцем Nord Stream 2, логика немецких элит, похоже, не изменилась. В правящей коалиции ХДС и СДПГ по-прежнему много «сочувствующих России»… Новый министр экономики и энергетики Кэтрин Райх объявила о строительстве 50 новых газовых электростанций, что является тревожным сигналом. Штеффен Добберт подчеркивает, что отсутствие дешевого российского газа является основной причиной рецессии в Германии», – говорится в статье.

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