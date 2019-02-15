15.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Из-за нехватки зимних маскировочных сетей в ВСУ использут парашюты для сокрытия запрещённой Минскими договорённостями военной техники от беспилотников Миссии ОБСЕ.

Об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

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«Для маскировки запрещенных вооружения и техники от БПЛА миссии ОБСЕ в подразделениях 25-й бригады со склада воздушно-десантного имущества выдаются купола парашютных систем. Данные действия свидетельствуют о нехватке зимних маскировочных сетей в соединении, что в очередной раз подтверждает распродажу военного имущества его командованием», – рассказал Филипоненко.

Он также призвал представителей СММ ОБСЕ использовать данную информацию при планировании маршрутов патрулей и по возможности активизировать воздушное наблюдение с целью фиксации присутствия запрещенного вооружения ВСУ, а также добиться их отвода на установленные дистанции.