12.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Продажа 4G частот на Украине обернулась аферой на $550 млн

Украинские чиновники в 2018 году провели продажу 4G частот по значительно более низкой цене, нежели 3G частоты в 2015 году.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Олег Ляшко («Радикальная партия»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был проведен тендер на продажу 4G частот. Участие в этом т.н. тендере брал лично Петр Порошенко. Глава Комиссии по регулированию связи, господин Животовский – из той же компании Порошенко, что и госпожа Гонтарева, и другие персонажи.

Три российские компании купили 4G частоты, общая стоимость, которая поступила в бюджет – 5 млрд 400 млн грн., 205 млн долларов.

Хочу напомнить, что в феврале 2015 года были проданы 3G частоты на сумму 30 млрд грн. По тогдашнему курсу это 750 млн долларов.

У меня простой вопрос – в 2015 году 3G частоты проданы за 750 млн долл., в 2018 году 4G частоты – за 200 млн долл. Где дели 550 млн долларов?» – возмущается Ляшко.