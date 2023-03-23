Продажа Родины оптом и в розницу: печальная судьба главных приватизаторов Украины

Бывшему главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко заочно объявили подозрение в махинациях более чем на полмиллиарда гривен.

В Национальном антикоррупцонном бюро Незалежной экс-чиновника считают организатором преступной группировки, которая с 2019 по 2021 год завладела средствами Одесского припортового завода и «Объединенной горно-химической компании». В обеих компаниях доля государства, которой распоряжается Фонд госимущества, практически стопроцентная.

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Правда, фигуранту этого громкого дела уже все равно – он успел сбежать за границу, как пишут в СМИ, – в Испанию.

По версии следствия в 2020 году Сенниченко продавил избрание «нужных» членов наблюдательного совета Одесского припортового, а уже лояльный набсовет согласовал назначение директором завода человека, выгодного организатором аферы.

В результате махинаций с договорами и подставными фирмами ОПЗ только с мая по декабрь 2020 года потерял более 390 миллионов гривен, ушедших в карманы чиновников и дельцов, бывших с ними в доле.

По той же схеме со счетов государственного АО «Объединенная горно-химическая компания» вывели более 100 миллионов гривен: приватизированный менеджмент предприятия заключил четыре контракта о продаже по заниженным ценам содержащей титан ильменитовой руды зарегистрированной в Чехии компании, подконтрольной советнику Сенниченко.

А упомянутые 100 миллионов – это разница, полученная после перепродажи руды по рыночным ценам. Пикантное и притом отягчающее по меркам нынешней Украины обстоятельство: руду перепродали в Россию, а конечным бенефициаром стал аффилированный с украинским олигархом Фирташем крымский «Титан».

Всего по делу Сенниченко проходят 10 подозреваемых, среди которых, кроме самого экс-главы Фонда, его советник, двое директоров Одесского припортового завода и один и. о. директора «Объединенной горно-химической компании».

Последнему, как и советнику Сенниченко, убежать не удалось, они сейчас задержаны, семерым вручили подозрение заочно.

Смешно, но если отмотать ленту событий на пару лет назад, то, будучи главой Фонда, Сенниченко имел репутацию грозы взяточников. Именно с его подачи была раскрыта афера с продажей за пять миллионов долларов должностей на ОПЗ. Потом он еще дважды ловил с поличным взяточников в своем ведомстве – под камеры и с правоохранителями

Теперь же то самое НАБУ пришло и по его душу, правда Сенниченко оказался проворнее. Зато всплыл мотив прежней принципиальности экс-главы Фонда: по версии следствия он, таким образом, устранил конкурентов в борьбе за контроль над упомянутыми выше заводами. В общем, налицо классическое: «это наша корова и мы будем доить ее сами».

Известие о том, что ранее распиаренный прессой в качестве эталона честности и неподкупности топ-чиновник в одночасье оказался беглым вором, никого на Украине не шокировала. К таким поворотам там давно привыкли. Что поделаешь – есть такая профессия, Родину продавать, И как у любой опасной профессии, у нее есть свои издержки. Как говорится, се ля ви.

Про «продажу Родины» – это не фигура речи ради красного словца. Сам по себе институт Фонда госимущества появился в постсоветских реалиях вместе с переизданием капитализма в наших широтах. И изначальная его функция звучала вполне благовидно, будучи закрепленной в положении об этом ведомстве:

«Управление объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами государства по объектам государственной собственности, что относятся к сфере его управления, а также в сфере государственного регулирования оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности».

Правда, жизнь довольно скоро внесла в эти благопожелания свои коррективы и на первый план в деятельности Фонда, затмив весь остальной функционал, выдвинулась «реализация государственной политики в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества».

В том что именно распродажа имущества, а никакое не эффективное управление им в интересах государства – главная и настоящая задача Фонда, легко убедиться в ходе ежегодных прений по бюджету, когда в главную смету страны закладываются нереалистичные суммы поступлений от приватизации, за счет которых сменяющие друг дружку правительства рассчитывают латать дыры в бюджете, о чем прямо и без обиняков говорится с высоких трибун- мол, за счет приватизации пополнить доходы страны.

В общем, как ни крути, а это и есть продажа Родины оптом и в розницу. А Фонд в этом процессе выступает как организатор распродажи. Как вы понимаете, для выгула разнообразных схем и коррупции тут не просто обширное поле, а буквально альпийские луга – пасись не хочу. И чем выше человек в иерархии Фонда, тем сильнее соблазн и больше возможности. Вот люди и пользовались своими возможностями.

Как результат: на Украине нет, кажется, ни одного бывшего главы ФГИУ, против которого после его отставки не заводили бы дел за хищения и коррупцию. На некоторых заводили дела, даже когда они находились при исполнении.

Не будем сейчас ворошить истории из мохнатых девяностых, вспомним более близкую к нам по времени историю со скандальной сначала приватизацией, а затем реприватизацией «Криворожстали». Сначала эту жемчужину украинской металлургии продали по заниженной цене олигархам Пинчуку и Ахметову, получившими контроль над комбинатом практически в равных долях.

Сделал это тогдашний глава Фонда Михаил Чечетов, тот самый, который после второго майдана загадочно выпал из окна своей киевской квартиры в начале 2015 года.

«Погиб второй за полгода бывший председатель Фонда госимущества Украины», – написала об этом случае киевская пресса.

Но это было сильно потом. А тогда, в 2005 году, по горячим следам, против Чечетова завели уголовное дело. Пришедшая к власти команда Тимошенко споро взялась за дело и вот уже в прессе всплыли скандальные показания Чечетова, после первого майдана перепугавшегося до явки в Генпрокуратуру с повинной и вскрывшего следователям все схемы, по которым во время президентства Леонида Кучмы крупнейшие активы Украины продавали за бесценок лицам, приближенным к Банковой.

На основании этих наделавших шума показаний Тимошенко намеревалась совершить кавалерийский наскок на оппонентов по олигархическому лагерю, оспорив в суде приватизацию ЗАО «Лукор», ЗАО «Укртатнафта», ОАО «Павлоградуголь», а также жемчужину в короне кучминого зятя Пинчука – Никопольский завод ферросплавов.

Но, как мы знаем, не срослось. Сухим остатком этой истории стала лишь скандальная реприватизация «Криворожстали». Сделано это было руками уже нового главы Фонда – социалистки Валентины Семенюк. Причем однопартийцы еще и гордились ее участием в сделке: мол, она «вернула завод стране», ««доказав в суде, что приватизация «Криворожстали» была сделана неправильно».

Только вот никакой стране «Криворожсталь» в итоге не досталась, уплыв, по согласованию с Тимошенко, в руки индийского металлургического барона Лакшми Миттала, в чьей собственности находится и по сей день.

Саму же Семенюк спустя девять лет нашли мёртвой в собственном доме в селе Чайки, что лишь подтвердило закрепившийся за должностью главного приватизатора страны статус «опасной профессии». По данным МВД смерть наступила в результате выстрела в голову из охотничьего ружья. Сперва говорили о самоубийстве, затем дело переквалифицировали на «умышленное убийство», а еще через пару лет закрыли «в связи с отсутствием состава преступления».

Преемники Семенюк в должности главы Фонда регулярно влипали в разного рода коррупционные скандалы и неприятности, правда, до летальных исходов все же не доходило. Так, в 2017-м, при генпрокуроре Луценко, против тогдашнего главы ФГИУ Виталия Трубарова было открыто уголовное производство о незаконной приватизации части здания Минагрополитики.

Регулярно возникали скандалы вокруг ставшей уже притчей во языцех приватизации Одесского припортового. Сам завод украинские власти собирались продать раз двадцать, но все время что-то мешало и сделки срывались, а потом в этом находили коррупционный след.

Сегодня Фондом госимущества руководит еще один странный персонаж – Рустем Умеров. Мутный крымско-татарский бизнесмен, в прошлом нардеп от прозападной партии «Голос», бывший советник сбежавшего в Киев главаря экстремистского крымско-татарского меджлиса Джемилева и делегат «курултая», избравшего этот самый меджлис.

Судя по отчетам ведомства, никаких особых успехов с момента назначения (а это осень прошлого года) достичь не удалось. Зато в ведомстве полным ходом идет чистка кадров, оставшихся от сбежавшего в Испанию экс-руководителя Сенниченко. На днях своих должностей лишились двое замов Сенниченко и как шепчутся ы Фонде, это еще не конец.

Сложно сказать, чем закончится «царювання» Умерова в Фонде, но если ориентироваться на печальный опыт его предшественников, то можно предположить, что ничего хорошего. Если не посалят, то сбежит за границу, А если не сбежит – выпадет из окна или застрелится на даче. Выбор, в общем, невелик. А карма догонит.