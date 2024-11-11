Продажа воздуха: отставной генерал из США посулил Украине НАТО за 3-5 лет в обмен на 20 % территорий

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Newsweek публикует прогноз бывшего командующего силами Джеймса Ставридиса насчет того, чем закончится конфликт на Украине.

По мнению отставного американского военного, Путин сохранит фактический контроль над 20% территории Украины.

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«Ставридис, адмирал в отставке, который часто выступает на телеканалах со своими экспертными заключениями по внешнем политике, заявил в эфире, что если Трамп сможет прекратить боевые действия между Россией и Украиной за 24 часа, он будет «первым, кто проголосует за его Нобелевскую премию мира», – говорится в публикации.

«Я надеюсь, что он сделает это, и я думаю, что так и будет, — это окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и в итоге получится что-то вроде конца Корейской войны. Путин в итоге получит около 20 процентов Украины, тот кусок, который он сейчас удерживает, но остальная часть Украины, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими, свободными», — признался Ставридис.

Он добавил, что надеется на то, что Украина также получит «пропуск в НАТО, возможно, через три-пять лет, в реальности. Это не самый худший исход».

На вопрос Newsweek, сколько времени, по его мнению, займут переговоры после прихода Трампа к власти, Ставридис ответил по электронной почте:

«Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров — это не то, что США могут навязать, а то, о чем украинцы и русские должны договориться».

«Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть достигнуто в течение нескольких лет», — добавил он.

Ставридис также предположил, что Украина также может получить членство в Европейском союзе, который вложил миллиарды долларов в военную помощь Киеву.

«Путин возненавидит это, так же как украинцы возненавидят то, что Путин удерживает 20 процентов их страны. Но это переговоры», — сказал адмирал в отставке.

Ставридис также предположил, что сделка, вероятно, будет включать «некую демилитаризованную зону между двумя сторонами, как в Корее. И, возможно, она будет патрулироваться солдатами НАТО, например, не американцами, а европейцами».

Украинские топ-чиновники пока что не комментируют эти высказывания. Зато на откровения Ставридиса желчно откликнулся украинский политик из третьего эшелона – работающий «говорящей головой» в соцсетях и СМИ нардеп от «Слуги народа» из Днепропетровска Максим Бужанский. Он расценил слова генерала об Украине в НАТО, как “продажу воздуха”.

«Генеральские погоны автоматически не наделяют большим умом, поэтому из тысяч отставных генералов известными становятся те немногие, кто все-таки пытается думать головой, а не только в неё есть. Ну давайте попробуем рассуждать с минимальной логикой. Потерять территорию мы можем, а признать это нет. Более того, Западный мир заинтересован в том, чтобы этого признания никогда не случилось. Иначе все границы старой Европы сложатся как карточный домик. А страны с территориальными претензиями в НАТО не берут. Более того, из каждого утюга орут о том, что отказ от НАТО, категоричный, или завуалированный под “отложить этот вопрос на 20 лет”, это краеугольный камень конструкции переговоров по версии новой американской власти. Это продажа воздуха, не берет нас никто ни в какое НАТО, именно поэтому это тот вопрос, отказ от которого безболезнен, но крайне весом. Но вот, появляется адмирал Ставридис, и никак не объясняя своих слов, лениво бросает- возьмут через 3-5 лет. Как у человека, жизнь которого необратимо сломана так же, как у миллионов других украинцев, у меня эти его слова ничего кроме раздражения не вызывают. Мы слишком дорого заплатили за небрежную ложь таких, как он, и циничную ложь тех, кто требовал их словам верить», – пишет Бужанский.