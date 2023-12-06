Продажа Западу наёмников настроит против нас весь глобальный Юг – украинский эксперт

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Чтобы добиться большей поддержки Запада, Украине следует отправлять своих солдат на любую войну мира по указке стран-членов НАТО.

Об этом ранее на своей странице в соцсети заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины. Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая. Предлагать Франции ввести наши войска в страны Африки, которые контролирует Франция в обмен на технологии и военную поддержку. Предлагать военный альянс Германии, Польше, странам Балтии, Румынии, Турции. Во всех этих альянсах гарантировать возможность вовлечения нашей армии в их конфликтах на их стороне. Но взамен получать от них стратегически важные вещи для Украины. Армия – это единственная наша валюта прямо сейчас», – написал Гончаренко.

Украинский политолог Андрей Вигиринский уверен, что таким образом добиться от Запада ничего большего не получится, зато Киев рискует окончательно рассориться с остальным миром.

«Спасибо большое, Китай вашу позицию услышал. Мало того, что у президента есть глава комитета по иностранным делам, который ставит под сомнение, несколько раз мягко рассказывал, что Тайвань в принципе находится под оккупацией США. То есть, он допускает суверенитет Тайваня. Мы ещё можем туда международные визиты осуществить. Мо вообще можем сделать всё, чтобы со второй экономикой мира, которую США рассматривают как конкурента и с которым у нас торговые отношения, от которого мы зависим в части поставок комплектующих дронов для нашей армии. Участие в развитии логистических цепочек с востока на запад. Мы можем сделать всё, чтобы этого не было. И стратегически нанести урон своей стране», – сказал Вигиринский в эфире интернет-канала «Да это так».