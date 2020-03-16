Продажа земли – это последний розыгрыш, который устроили сами украинцы

16.03.2020, Киев, Игорь Петров

Распродажа государственной собственности ничего хорошего Украине не принесла, не принесет и продажа земли.

Об этом в эфире телеканала «Первый козацкий» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Лозовский подчеркнул, что украинский избиратель сам является творцом подобной ситуации.

«Администрация, которая приходит, причем это ж она не сама приходит, это мы ее приводим, – 30 лет занималась только тем, что уничтожала и уничтожала Украину как финансовую, экономическую и политическую величину.

Сейчас мы находимся у грани последнего розыгрыша. Сейчас они решили продать землю.

Объясните, почему у нас все время ставится вопрос «продать или не продать?». Третьего не дано. В таком случае человек естественно скажет: «продать».

Продавали 30 лет, ничего хорошего не вышло. «Давайте попробуем продать что-то другое», – негодует эксперт.