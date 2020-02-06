Продажа земли – финальная точка в демонтаже Украины – эксперт

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Представители структур Сороса, получившие ключевые посты в управлении украинским государством, работают не для блага граждан, а для продолжения управляемой дестабилизации экономики, которая приведет к выкачиванию ресурсов из Украины и потере остатков промышленности.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С тем качеством и уровнем управленцев, в том состоянии, в котором находится на сегодняшний день общество, возродить экономику будет достаточно тяжело, если не невозможно. Это абсолютно понятно, этого не скрывают.

Вот эта вся соросовская братия, по крайней мере, 90% Кабмина (не скрывают), что они не работают в интересах украинских граждан.

Картинка складывается медленно, но складывается очень просто. Я не буду брать 2013 год, там все понятно. Мы тут не один час проговорим подводя итоги Майдана. По сути дела финальный акт – это земля.

Внесён список предприятий якобы не подлежащих приватизации в числе того же самого «Нафтогаза», «Укрзализницы», «Энергоатома», где вроде бы как не подлежит приватизации, но 49% можно продать.

Все ключевые стратегические государственные предприятия. Как будет происходить дальше – абсолютно понятно. Будет либо сохраняться вот этот вот управляемый менеджмент, либо поставить свой менеджмент.

Условно говоря, оперативное управление ключевыми государственными предприятиями перейдет под контроль западных компаний. Все.

Незаинтересованность (Запада) в хаосе не означает равно благополучие граждан, проживающих на территории украинского государства. Здесь должно быть какое-то институциональное образование, которое будет гарантировать относительно спокойную ситуацию.

Управляемый кризис или управляемая дестабилизация – это тоже система которая там функционировала, например, последние 5 лет. И она вполне себя оправдала. Вот нечто такое. Это абсолютно не означает что экономика будет поднята и у нас все станет хорошо. Просто эти предприятия – либо будут вытягиваться из них все ресурсы по принципу колонии, либо они будут просто уничтожены», – резюмировал эксперт.