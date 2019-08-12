Продажа земли может закончиться для Зеленского сельскими бунтами

12.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Учитывая особенности украинской ментальности, инициатива команды президента Украины Владимира Зеленского с открытием рынка земли может закончиться очень плохо.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Зеленский – ред.) сегодня выступает, говорит, что мы до конца года проведём земельную реформу. Он реально думает, что это всё пройдёт в Украине так гладко и спокойно? Я считаю, это будет не так.

Эта история у нас уже была с Ющенко «Так» – мессия, который пришёл и должен был это сделать. Первое, чем они занялись – пришли и сказали, что устройство Украины неправильное, мы проведём административно-территориальную реформу. Поручили господину Бессмертному, и все считали, что вопрос решён, куда они денутся, у нас 54 процента! Он первым поехал в своё село, его селяне пинками оттуда выгнали», – рассказал экс-нардеп.

«Я не знаю, чем закончится история с земельным вопросом. Я боюсь, что они спровоцируют Украину на более глубокий серьёзный конфликт внутри страны. Проблема в том, что нужно знать ментальность украинцев. Они могут закрыть глаза на миллиардные хищения, которые происходят в стране, но когда его грушка посажена на меже, и кто-то приходит и говорит: «Это не твоя груша, это моя», то, поверьте, эти истории просто так не закончатся.

Я проработал в своё время в райадминистрации, я знаю, какая ситуация с землёй. Самое большое количество спорных вопросов – это именно земельные вопросы, за каждые десять сантиметров земли люди судятся, бьются, дерутся…

Представьте себе, предположим, один массив земли, мы же не знаем, на самом деле, сколько эта земля будет стоить, здесь они будут её продавать по тысяче, а там по двести долларов, как вы думаете, люди как к этому будут относиться? Там очень много вопросов, которые невозможно решить просто так, у них иллюзия, что у них есть большинство в парламенте, они приняли закон – и всё, это уже решение вопроса. Это совсем не так. Я боюсь, что эта история может закончиться очень плохо», – добавил Килинкаров.