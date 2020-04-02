Продажи водки в России во время карантина резко возросли

02.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Во время объявленной в рамках борьбы с коронавирусом выходной недели в России увеличились объёмы продаж водки.

Об этом в ходе заседания заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы запрашивали ассоциации производителей алкоголя, в частности, водочников, дают статистику, что выросли в продаже объёмы водки.

Но не потому, что народ на нерабочей неделе стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется, – снаружи, я имею в виду, не внутрь.

Поэтому нас успокоили, что это не связано с увеличением употребления алкоголя, а только с нехваткой дезинфицирующих средств», – рассказала Матвиенко и распорядилась ответственным лицам разобраться с этим вопросом.