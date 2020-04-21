21.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Политика, Украина
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Продажность «слуг» ведет Раду к кризису




Верховная рада уверенно движется к серьезному парламентскому кризису из-за политической коррупции правящей партии.

Об этом в эфире Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это – демонстрация политической коррупции в этом парламенте. Депутатов сумели заинтересовать –поддерживать одни законопроекты, не поддерживать другие законопроекты. Кстати, мы помним, что несколько депутатов от правящей партии, «Слуга народа», прямо заявляли о том, что за те или иные голосования существует система материальных поощрений депутатов, им платят.

Соответственно, при наличии такой заинтересованности там исчезла какая-то общая идеологическая основа, а если сказать прямо, то этой основы никогда и не было. Поэтому да, монобольшинства уже нет, и если партии «Слуга народа» удается собирать большинство, то, как правило, в реальной коалиции с партией Петра Порошенко и с «Голосом» Вакарчука. Вот тогда они набирают.

Но если это новая у нас правящая коалиция, то надо было бы готовить и подписывать коалиционное соглашение, эта коалиция должна была бы формировать правительство и так далее. То, что у нас происходит в парламенте сейчас, очень ясно указывает на ближайшую перспективу, это перспектива связана с серьезным парламентским кризисом», – сказал Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в последнее время ряд решений в парламенте правящая партия смогла принять лишь при поддержке фракции «ЕС», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко.

Считается, что такие голосования – это своего рода размен на отказ от привлечения Порошенко к уголовной ответственности.

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