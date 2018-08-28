«Продажные твари и самоубийцы». В Киеве плачем и стонами отметили разгром под Иловайском

28.08.2018, Киев, Игорь Петров

Возле Михайловского собора в Киеве прошла акция «Время не лечит», посвященная украинским военнослужащим, погибшим в Иловайском котле в августе 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В мероприятии приняли участие выжившие бойцы подразделений, попавших в окружение в августе 2014 года под Иловайском, родственники погибших, участники так называемой АТО, солдаты Национальной гвардии Украины и активисты.

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Организатором выступила ВОО «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО» при поддержке “Христианской службы спасения”.

В этом году в центре внимания были матери и жены погибших, которые рассказывали о своих проблемах.

Женщины, чьи мужья и сыновья погибли в “АТО” рассказывали, что пытаются найти себя в разного рода благотворительных проектах, но признают, что это не помогает им избавиться от боли.

Одна из матерей, чей сын покончил с собой в “АТО”, не может принять это и создала объединение таких же несчастных женщин, которые пытаются доказать, что их родные – не самоубийцы, а погибшие в бою.

«Очень тяжело жить с этим пятном. За что моего сына так осквернили? Мы объединились в общественную организации. Матерей, детей которых сделали самоубийцами. Нас очень много. Не знаю, поймет ли кто-нибудь, как больно жить с этим пятном. Еще больнее мне было, когда моя внучка пришла из школы, дочка моего сына, и говорит: «Баба, мне в школе сказали, что мой папа – самоубийца». Вы не представляете какая это боль, как больно пережить это все. Если есть такие семьи, кто живет с таким пятном, обращайтесь к нам», – сказала мать погибшего.

«В наших семьях война никогда не закончится. Наши дети – новое поколение, поколение детей войны. От нас зависит, какими мы воспитаем это новое поколение. Нас нельзя реабилитировать. Мы можем только реабилитировать друг друга сами. То, что мы пережили и несем каждый год, каждый день, каждую минуту, это нельзя до конца понять», – в свою очередь заметила вдова погибшего под Иловайском бойца Нацгвардии.

В перерывах между выступлениями матери и вдовы кричали традиционное «Слава нации – Смерть врагам!».

Выступали также и участники событий под Иловайском. Экс-командир батальона “Донбасс” Семен Семенченко традиционно обвинил власть в произошедшей трагедии.

«За эти четыре года произошло очень много событий. Мы увидели, что идеалы Майдана, они от нас удаляются, а не приближаются. Мы увидели, как можно наживаться на войне, увидели коррупцию, увидели, как общество, которое было монолитом в 2014 году, разъединяют, рассоривают, заливают грязью, переписывают историю», – заявил Семенченко.

Анатолий Виногродский (позывной “Гал”), сменивший Семенченко на посту комбата, поддержал Семенченко.

«Я вижу вас из года в год, и у меня к вам огромная просьба: не дайте этим продажным тварям забыть про горе Иловайска. Потому что сейчас всякие пытаются переписать эту историю. Мы уже слышим о том, что, оказывается, Иловайск это был неважный стратегический объект. Мы слышим, что туда зашли самостоятельно. Для чего это делается? Чтобы народ забыл о том, что произошло.

Чтобы не были привлечены к ответственности те люди, которые отправили войска в Иловайск и бросили их там. Бросили, потому что с 23 по 26 число никаких команд, никаких подкреплений в Иловайск не прибывало. Были только обещания. Не буду говорить про «зеленый коридор», о нем очень много сказано. Еще раз прошу вас: не дайте им уйти от ответственности», – призвал Виногродский.

После выступлений участники митинга зажгли свечи и возложили к Стене памяти цветы, а священники нескольких конфессий отслужили молебен.