Проделки Чубайса добили брошенное им «Роснано»

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Госкомпания «Роснано» предупредила о риске своего банкротства: она не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств.

Об этом говорится в отчете «Роснано», опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Размер долга «Роснано» за первое полугодие 2023 года превышает 95 млрд рублей. Компания отвечает «признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества». Если акционеры компании не примут меры, «высока вероятность возникновения признаков банкротства», говорится в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о возможности банкротства «Роснано» в правительство РФ.

«Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, но дыра в бюджете действительно слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. Вопросы, связанные с целесообразностью, решаются на уровне правительства, именно там генерятся предложения», – сказал сегодня Песков.

Новость о возможном банкротстве «Роснано» вызвало возмущение у тг-комментаторов. Они негодуют, потому что российские власти дали уехать из страны Анатолию Чубайсу, руководившему «Роснано» с 2008 по 2020 год.

«Интересно, Моше Израилевич Чубайс не хочет вернуть наворованное, чтобы закрыть долги? И сколько на самом деле он знает способов отъёма денег у населения?», – вопрошает сенатор РФ Дмитрий Рогозин.

«Ну, надо же. Вот только-только дождались отъезда Чубайса, и сразу обнаружили признаки банкротства», – иронически недоумевает публицист Сергей Мардан.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что Чубайса не надо было выпускать, и «присесть» на дорожку «ему бы точно не помешало».

«Бездарный менеджер, заваливший все проекты. Пустышка, водоворотами истории вынесенная на вершины власти. Пожалуй, самый ненавистный политик своего поколения, теперь ещё и трусливо сбежавший из страны, оставив другим сидеть за свои финансовые аферы. На старости лет оказался в изгнании – опозоренный и презираемый всеми», – пишет Соловьев.

Первые признаки банкротства «Роснано», в которое государство вложило 200 млрд руб, появились еще в 2016 году. Деньги компании тратились на завышенные зарплаты и расходы и выводились за границу.

В конце 2021 года «Роснано» отказалось платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями компании. В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.

Через день после отъезда Чубайса из России в марте прошлого года новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы.

В мае 2022 появилась в СМИ информация о проверке силовиками скрытых в Европе счетах Чубайса. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов. Источники в МВД сообщают об опросе свидетелей из окружения бывшего главы «Роснано». Однако о возбуждении уголовных дел до сих пор ничего не слышно.

В октябре 2022 года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительство России начало обсуждать расформирование «Роснано», которая якобы после введения западных санкций утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

12 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, высказал предположение, что отъезд Чубайса связан с опасением открытия в отношении него уголовных дел из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано».