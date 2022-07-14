Проделки Овсянникова до сих пор икаются севастопольцам – чиновники молчат

В Севастополе ГУП «Дирекция управления имуществом» пытается через суд взыскать деньги с жильцов нескольких многоквартирных домов, построенных при Украине за счет Фонда содействия молодежному строительству.

При этом к самому фонду дирекция отношения не имеет, и переуступки прав на взимание кредитных средств не было, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое право дирекция получила в 2018 году решением правительства Севастополя. С тех пор предприятие ведет судебную тяжбу с севастопольцами, которые в начале 2000-х годов по программе содействия молодым семьям получили квартиры по льготным кредитным условиям. До 2014 года они вносили деньги в уполномоченный по программе банк, но когда тот вместе с украинской властью покинул полуостров, потеряли возможность гасить свои обязательства.

По какой-то причине дирекция имущества не только взяла на себя права кредитодателя, но и потребовала уплатить пеню за годы просрочки платежей. Причем даже с тех, кто погасил свои кредиты раньше, либо сделал это на территории Украины и предъявил в суде документы.

«В каденцию правительства господина Овсянникова было принято сомнительное решение, по которому финансовые средства, которые должны платить должники по этим кредитным договорам, они должны платить с 2014 года уже новому севастопольскому кредитору, который не представил соответствующие документы, которые говорили бы о том, что он является легитимным 100%-м новым кредитором, – рассказал «Севинформбюро» адвокат жителей многоэтажек Сергей Рендак. – На сегодняшний день уже минимум 50 решений судов, которые приняты не в пользу севастопольцев и с грубым нарушением действующего законодательства. Всем известно, что существует киевский кредитор, но в нарушение соглашения СНГ этот киевский кредитор не привлекается в качестве третьего лица на стороне ответчика».

Более того, для изменений условий кредитного договора требовалось согласие заемщиков, чего сделано не было. Сам украинский фонд регулярно публикует на своем сайте фамилии должников, в том числе из Крыма и Севастополя. Однако судьи раз за разом выносили решения в пользу ГУП «Дирекция управления имуществом», требующее с горожан средства, которые им не выдавало.

«Что интересно по поводу самого севастопольского «кредитора», на сайте ГУП «ДУИ» сказано, что организация – на основании распоряжения Департамента по имущественным и земельным отношениям – является правопреемником по кредитным обязательствам, возникшим именно с украинским Фондом содействия молодёжному жилищному строительству. Можно было бы предположить, что Дирекция заключила с украинской стороной некое соглашение по выкупу прав на льготные кредиты, но нет: в соседнем государстве севастопольцы все так же считаются должниками», – подчеркнул адвокат.

В итоге севастопольские семьи теперь должны дважды – украинскому фонду, за счет которого были построены дома, и бюджету Севастополя, от имени которого выступает дирекция имущества. В борьбе за свои права севастопольцы готовы дойти до Верховного суда России, чтобы не лишиться жилья.