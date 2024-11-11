«Проделки СБУ»: строительный рынок РФ теряет миллиарды рублей

Мошенники, вероятно сотрудничающие с украинскими спецслужбами, наносят большой ущерб российской строительной отрасли. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Никита Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы имеем серьёзную беду, потери строительного рынка достигают ста миллиардов рублей. Эту проблему заметили ещё в 2019 году, когда застройщики начали говорить, что существует потребительский экстремизм. Все по этому поводу улыбнулись, начали говорить, чтобы строили качественнее. Действительно, были претензии. Застройщики соглашались. Но в 2022-23 годах началась проблема промышленного масштаба. Чуть ли не каждый второй покупатель обращается в суд. Причём заявления как под копирку. И от дома идёт пачка одних и тех же исков. И мы уже говорим не о том, что действительно есть какие-то недоделки, а комплексная и масштабная работа по выимке финансовой компенсации от застройщиков», – сказал Журавлев.

Ведущий подчеркнул, что, возможно, в этой истории замешаны силы СБУ, потому что после 2022 года количество исков заметно возросло.

«Есть такое предположение. Мы видим, что эти профессиональные приёмщики, нацеленные на подачу исков, они одни и те же. И родились они в основном после начала СВО. И есть такая гипотеза, что эта сила, которая консультирует и вовлекает, идёт извне. Ведь в строительную отрасль вовлечено 46% экономики всей страны. Идёт давление, агрессивная атака на большой строительный блок. Мы даже видим последствия, некоторые застройщики не выдерживают такой атаки, и начинают банкротить свои компании, и не может нести гарантийные обязательства перед людьми», – подытожил эксперт.

Он подчеркнул, что государство уже заметило проблему, и депутаты пытаются нормализовать законопроекты.