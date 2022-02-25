Продержались сутки. Русская колонна соединилась с десантниками в Гостомеле
ВСУ не удалось выбить высаженный вчера с вертолетов в Гостомле российский десант.
Об этом в своем телеграм-канале сообщает военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сообщают о соединении наступающих механизированных колонн с десантом в Гостомели. Мужики крутые – более суток отмахивались», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.
Эту же информацию фактически подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр, опубликовавшая соответствующее видео.
Из выложенного ею ролика с камеры уличного наблюдения следует однозначный вывод, что русская колонна с буквой V на технике зашла в Гостомель.
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