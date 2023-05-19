Продление зерновой сделки зависит от контрнаступления – Фесенко

Вадим Москаленко .  
19.05.2023 19:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одним из важнейших факторов, который повлияет на судьбу зерновой сделки уже через месяц, будет ход и эффективность контрнаступления ВСУ.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил работающий на офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из важнейших факторов, который повлияет на судьбу зерновой сделки уже через месяц, будет...

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«По большому счёту, если, скажем, снять идеологические настроения, которые в России доминируют (против зерновой сделки – ред.), то экономически россиянам это тоже выгодно. Поэтому и экономический расчёт есть, и политически надо подсобить Эрдогану. Ну а через месяц мы увидим, что Россия опять начнёт грозить выходом из сделки.

Пока это менее вероятный сценарий, но если вдруг Эрдоган проиграет на президентских выборах, тогда да – Россия точно начнёт шантажировать, будет прощупывать реакцию нового турецкого руководства. Но если Эрдоган останется, то тогда с высокой вероятностью через два месяца сделка будет продлена», – рассуждал «аналитик».

«Хотя, будет как раз здесь через два месяца работать фактор украинского наступления. Посмотрим, в каких масштабах оно будет, насколько оно будет мощным, какой будет характер боевых действий – это тоже будет влиять на дискуссию вокруг зернового соглашения», — трепался Фесенко.

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