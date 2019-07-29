Продолжает расти число украинцев, стремящихся попасть в Крым

29.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Симферопольский аэропорт готов принимать международные авиарейсы из любых стран, включая Украину.

Об этом «Комсомольской правде» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, по словам которого, Крымский аэропорт является одним из самых современных в РФ.

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«Что из Украины, что из Америки, что из Китая – наш аэропорт примет любой вид пассажирского самолета. В аэропорту уже предусмотрены все необходимые сооружения и коридоры для работы таможенных служб, пограничных служб. Есть отдельное крыло для стран СНГ, есть отдельно крыло для международных рейсов. Все, что там надо – поставить соответствующие службы и подключить все к общей системе аэропорта. На это надо сутки-двое максимум», – сказал российский чиновник.

Он отметил, что в этом вопросе все зависит от Киева, в одностороннем порядке прекратившим авиасообщение с Крымом. Также он подчеркнул, что среди украинских туристов есть устойчивый спрос на отдых в Крыму, а потому рейсы в Симферополь однозначно будут пользоваться популярностью.

«Запрос существует среди простых жителей, обыкновенных граждан Украины. Это показывает количество людей, пересекающих границу Украины с Россией на пунктах пропуска Крыма. Количество желающих уже огромное, и продолжает расти», – резюмировал Черняк.