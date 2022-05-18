Продолжается капитуляция остатков мариупольского гарнизона

18.05.2022  12:42 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Денацификация, Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

За сутки в Мариуполе сдались почти 700 боевиков неонацистского полка «Азов», заблокированных на местном заводе «Азовсталь».

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За сутки в Мариуполе сдались почти 700 боевиков неонацистского полка «Азов», заблокированных на местном...

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По информации Конашенкова, всего в плен сдались уже порядка тысячи боевиков.

«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в то
м числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики», – заявил Конашенков.

Боевики «Азова», которые сейчас находятся в ДНР, должны быть осуждены по законам республики, заявил в своем блоге российский сенатор Андрей Клишас.

«Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей стране основан на Конституции РФ — и на территориях суверенных государств ДНР и ЛНР не действует», – напомнил Клишас.

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