В результате удара российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Об этом заявил руководитель департамента информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группировка войск ДНР, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 км. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих вооруженных сил Украины. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям.

Группировка сил ЛНР в районе населенного пункта Степовое, несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов, подвинулась еще на один километр.

В результате удара российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМСУ, а также 18 радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М1. Сбит боевой вертолет и 4 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар».

Удары не наносятся по украинским городам и социальным объектам в воинских гарнизонах, то есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», – сказал Конашенков.