Продолжается скандал вокруг ультиматума из США президенту Сербии

24.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Ряд сербских политиков и экспертов жестко отреагировали на опубликованную в «Foreign Policy» статью американского профессора Эдварда П. Джозефа, где тот требовал от Белграда признать «независимость» отторгнутого сепаратистами края Косово в обмен на помощь США, угрожая в противном случае негативным сценарием, включающим вооружение противников Сербии в регионе и свержение президента Александра Вучича прозападной оппозицией.

Джозеф

«Не американцы привели Вучича к власти, и не они ее отнимут. Я не сомневаюсь, что они сделают все, чтобы заменить его (на более удобного кандидата – К.Г.), но Сербия больше не одинока, и наши друзья не слабы. Только диалог может привести к решению ситуации, и ультиматумы должны быть отклонены», – сказал сербский аналитик Стевица Дежански в комментарии для Informer.

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Бывший министр иностранных дел Сербии Живадин Йованович оценил публикацию в «Foreign Policy» как неприкрытую угрозу США.

«Это должно быть решительно отвергнуто, потому что Сербия не может заставить себя сотрудничать при «ампутации» своей территории. Невозможно сотрудничать с кем-то, кто хочет нанести нам экзистенциальную рану. Сербия открыта для ведения переговоров о мирном и справедливом решении проблемы Косово на основе принципов международного права, Устава ООН, Резолюции 1244 и Конституции», – подчеркнул Йованович.

Военно-политический обозреватель Мирослав Лазански в интервью на TV Pink также отреагировал на слова американского аналитика Эдварда П. Джозефа о том, что президент Сербии Александар Вучич будет заменен другим политиком, если он не признает независимость Косово:

«Удивительно, как много внимания мы уделяем американскому профессору в университете Джона Хопкинса. Это правда, что благодаря его идеям и взглядам осуществляется передача послания одной части американской администрации», – сказал Лазански.

«Лучше всего, когда он говорит, что знает эмоциональное настроение сербских граждан, которые злятся на НАТО из-за бомбардировок, но будто имеют в душе приверженность к ним и США. Просто невероятно, где он это измерял», – добавил эксперт.

Лазански

Интересно, что тему Балкан подняла и газета «Вашингтон пост». В недавней статье Ясмины Муянович, эксперта по региону, брюссельский истеблишмент был обвинен в некомпетентности, а Европейский Союз представлен как организация на грани серьезного кризиса.

Последние 16 лет Брюссель обещал странам бывшей Югославии, что «будущее Балкан в Европейском союзе». Однако в прошлом году Брюссель сам же отменил идею дальнейшего расширения, напоминает автор.

«Если Западные Балканы уклонятся от евроатлантического сообщества, европейские лидеры должны будут винить себя. Полностью разочарованные невыполненными обещаниями интеграции, балканские страны быстро станут не только отчаянными, но и опасными – особенно для самого ЕС», – предостерегает Муянович.

Она отмечает, что 2018 году ЕС туманно назвал 2025 года как самый ранний гипотетический срок вступления новых членов. Однако уже после этого французский президент Макрон объявлял: расширений не будет, по крайней мере, в обозримом будущем.

В анализе вспоминается, что с приближением выборов в Европейский парламент тема вступления новых государств исчезла из повестки дня.

Обещание «европейской перспективы» было неотъемлемой частью брюссельской стратегии, направленной на то, чтобы удержать Западные Балканы в своей орбите и не допустить влияния России, Китая и Турции как политических конкурентов.