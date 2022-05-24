Продолжается выплата крымчанам сумм, украденных украинскими банками

24.05.2022  20:59 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

В Крыму продолжают выплаты вкладчикам украинских банков, которые прекратили работать на полуострове в 2014 году.

Обязательства по вкладам до 700 тысяч рублей были погашены до 2017 года, и сейчас деньги возвращают тем, у кого суммы превышают этот порог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму продолжают выплаты вкладчикам украинских банков, которые прекратили работать на полуострове в 2014...

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В мае Фонд защиты вкладчиков получил 138 миллионов рублей.

«Это уже второй транш в этом году, – сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. – Первое перечисление в размере 37,8 миллионов прошло в марте, то есть общая сумма перечислений составила около 176 миллионов».

Деньги выручают от продажи национализированного имущества, принадлежащего украинским финансовым организациям или их владельцам. Компенсационные выплаты проводятся пропорционально заявленным требованиям. Всего на погашение необходимо 5,3 миллиарда рублей из которых половина средств уже выплачена владельцам счетов.

Напомним, в 2014 году украинские банки ушли из Крыма вместе со средствами, размещенными на текущих счетах и депозитах.

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