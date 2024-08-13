«Продолжайте в том же духе»: десант американских сенаторов похвалил Зеленского за Курщину

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На фоне вторжения ВСУ в Курскую область России в Киеве высадился политический вип-десант из США в составе сенаторов и конгрессменов от двух партий – республиканцев и демократов, что призвано подчеркнуть наличие в Вашингтоне двухпартийного консенсуса в плане поддержки киевского режима.

Официальная цель- проведение встреч на высшем уровне. Американцы уже поговорили с Зеленским и его Офисом, и с украинским кабмином.

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Гости не стали рассусоливать вокруг да около, а сразу взяли быка за рога, сделав ряд жестких антироссийских заявлений. В частности, что Украине необходимо вступить в НАТО уже в текущем году, и призвали страны Альянса направить Киеву соответствующее приглашение.

Хедлайнер парламентского десанта – включенный в российский список террористов и экстремистов сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе одной из встреч назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал своих киевских визави не соглашаться на мирные переговоры.

«Лучшее, что может сделать Украина — это продолжить противостоять России. Оружие, которые мы им отправляем, дает хороший результат все равно. Иранцы видят в этом еще один признак слабости. Чем больше таких бандитов, как Путин, будут вознаграждены за плохие вещи, тем больше плохих вещей мы получим. Я обеспокоен тем, что иранцы и китайцы наблюдают за этим и делают действия всех наших врагов более провокационными», — втолковывал он окружению Зеленского.

Также – уже в ходе встречи с самим Зеленским, – сенаторы пообещали убедить Байдена под конец его президентской каденции все-таки разрешить ВСУ наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь России. По словам гостей из Вашингтона, в тамошних кулуарах уже идут частные переговоры по этому поводу.

По информации издания The Washington Post, Украина хочет получить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по российским военным аэродромам у границы. Сейчас же Зеленский ждет от своего министра обороны Умерова план, как получить согласие американцв на удары вглубь России.

«Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины — нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия» , — цитирует издание слова Зеленского.

Коснулись гости и свежей темы – украинского вторжения на Курщину. Уже упомянутый Линдси Грэм назвал операцию Украины «блестящей и смелой»:

«Два с половиной года назад участники одного закрытого заседания в Сенате пришли к выводу, что если РФ вторгнется в Украину, Киев падет за четыре дня, а за три недели русские захватят всю страну, и только партизаны останутся, и будут оказывать сопротивление. Но авторы того прогноза ошиблись. Прошло два с половиной года, я уже шестой раз в Украине, и в этот момент она захватывает российскую территорию».

«Что я думаю о Курске? Смело, ярко, великолепно, прекрасно! Продолжайте в том же духе! Путин первый начал – надерите ему задницу!» — добавил Грэм журналистам после беседы с Зеленским.

«Прорыв на фронте в Курской области — это исторический прорыв. Это тектонический прорыв. Прекрасные новости, большие новости, сулящие новые потенциальные прорывы», — поддержал коллегу сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Что еще более показательно, американский «ястреб» дал понять, что, несмотря на заявления чиновников Белого дома, американский политикум всецело поддерживает взятый Киевом курс на эскалацию.

«Мы гордимся вашим руководством, и вы демонстрируете многое, чего я никогда не видел. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили, но сделали. Теперь уже россияне платят цену, так что это правильно», – нахваливает Грэм Зеленского и его генералов.

«В конечном счете, это обращение к администрации США, — добавил он. — Дайте этим людям воевать! Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть», – резюмировал Грэм.

«Надеюсь, что в 2024 году вы получите больше военной помощи от Конгресса. Мы все прекрасно понимаем, что преуспевающая Украина — в интересах Соединенных Штатов. Мы хотим донести до администрации [Джо Байдена] мысль о том, что она должна предоставить Украине больше гибкости и полномочий в использовании предоставленного оружия для нанесения более глубоких ударов за существующими сейчас линиями», — добавил второй участник двухпартийной делегации, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.