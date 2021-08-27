Продолжали работать даже под обстрелами ВСУ – в ДНР наградили выдающихся шахтеров

27.08.2021 17:17 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В Донецке прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтёра, который отмечается в последнее воскресенье августа.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торжества в честь работников угольной промышленности состоялись в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. А. Соловьяненко.

Кроме шахтёров, на них присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, а также чиновники и жители республики.

Мероприятие началось внесением знамен угледобывающих предприятий, находящихся в ведомстве Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Право нести знамена было предоставлено выдающимся работникам предприятий.

Обращаясь к горнякам и ветеранам отрасли, Денис Пушилин отметил, что День шахтера – один из главных праздников Донбасса, который обладает богатейшими запасами угля в Европе.

«Донецкий уголь дал начало и энергию процессу становления и развития металлургии, машиностроения, железнодорожного сообщения Российской империи и Советского Союза. Донецкий каменноугольный бассейн по-прежнему обладает одними из богатейших запасов угля в Европе. Его площадь 60 тысяч квадратных километров», – сказал он.

Руководитель республики подчеркнул, что война и блокада сильно ударили по угольной промышленности. Однако благодаря подвигу шахтёров, которые продолжали трудиться даже под обстрелами, отрасль продолжает развиваться

«Горняки, спускающиеся под землю во время обстрелов, подвергались постоянному риску из-за аварийного обесточивания шахт, а сами горные выработки находились под угрозой затопления. Несмотря на трудные времена, отрасль развивается. Сегодня мы продолжаем осваивать все новые и новые пласты», – отметил он, добавив, что с 2014 года на государственных угледобывающих предприятиях ДНР были введены в эксплуатацию более 60 новых лав», – сказал глава ДНР.

«Будущее Донбасса не мыслится без донецкого угля, что бы ни говорили враги и люди, не понимающие сути. Он спаивает в единый конгломерат все отрасли промышленности республики. Наша задача – масштабная модернизация производства, и я уверен, что вместе мы достигнем этой цели. Пока наши шахтеры выдают на-гора черное золото донецких недр, республика будет жить», – резюмировал Пушилин.

После чего за добросовестный труд, весомый вклад в развитие отрасли глава государства присвоил почетное звание «Заслуженный шахтер Донецкой Народной Республики» пяти передовикам угольных предприятий.

Медалью «За трудовую доблесть» были награждены шесть горняков, благодарность руководителя республики объявлена троим представителям угольной промышленности.