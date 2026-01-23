«Продолжать воевать любой ценой еще год-полтора!» – Зеленскому поставлена задача

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские «партнёры» требуют от Зеленского воевать ещё минимум полтора года, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина оказалась на очень серьёзной растяжке. Европейские «партнёры» настаивают на том, чтобы Украина продолжала воевать любой ценой еще год-полтора. Это позиция европейских партнеров, которые они на всех формальных, неформальных саммитах высказывают. Им нужна война, и Украина как воюющая страна с Россией. Им нужна политика ослабления России через боевые действия», – сказал Бондаренко.

По его словам, именно поэтому Зеленский обещает, что «близок мир, но делает все для того, чтобы продолжать войну».