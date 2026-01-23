«Продолжать воевать любой ценой еще год-полтора!» – Зеленскому поставлена задача
Европейские «партнёры» требуют от Зеленского воевать ещё минимум полтора года, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украина оказалась на очень серьёзной растяжке. Европейские «партнёры» настаивают на том, чтобы Украина продолжала воевать любой ценой еще год-полтора.
Это позиция европейских партнеров, которые они на всех формальных, неформальных саммитах высказывают. Им нужна война, и Украина как воюющая страна с Россией. Им нужна политика ослабления России через боевые действия», – сказал Бондаренко.
По его словам, именно поэтому Зеленский обещает, что «близок мир, но делает все для того, чтобы продолжать войну».
«Войну не в интересах Украины, войну в интересах глобалистов. Вот это главная задача сегодня для Зеленского. Он имитирует мирный процесс, он имитирует готовность к миру. На самом деле он живет по принципу «нам бы день продержаться, до ночи простоять, да еще немного повоевать»…
Понятное дело, что Зеленский чудесно понимает, что освободить ту территорию, которую мы потеряли, он не сможет.
Удержать те территории, которые заявлены сегодня Россией, как та, на которую она претендует, тоже будет достаточно сложно, практически невозможно.
Но держаться, как требуют товарищи Мерц, Макрон и прочие, – для этого проводятся определенные мобилизационные действия», – разъяснил Бондаренко.
