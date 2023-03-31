«Продолжат воевать с Россией на Западе» – Астахов о судьбе укронацистов после поражения Украины

РФ будет очень сложно денацифицировать множество убеждённых радикалов, которые даже после тюремных сроков попытаются сбежать в страны западного блока, и оттуда работать против России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский юрист и писатель Павел Астахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Со стороны Украины с нами воюют разные люди. Селюки, которым просто мозги промыли, и настоящие нацисты, искренние. Третья часть людей – это которые без всякой идеологии взял оружие и пошёл защищать свою страну, такие тоже есть. Как их не допустить обратно? Я уже даже не говорю о случаях, когда мы «азовцев» меняем. Я о тех, кто попал к нам в плен, и отсидит, что с ними делать?», – поинтересовался ведущий.

Астахов уверен, что на том поле Россию ждёт множество тяжёлой работы и большие риски.

«Это глобальный вопрос, который стоит перед всем нашим обществом и политическим руководством. Надо понимать, что нам будет очень тяжело. Современный мир, со всеми его особенностями, открытостью, коммуникациями, демократией… в отличие от тех времён, когда всё-таки можно было контролировать этих военных преступников, и большой ошибкой была их реабилитация Хрущёвым. Сегодня у них возможностей конспирироваться гораздо больше. Те, кто самые ультрас, как только окажутся на свободе, уедут в Польшу, Америку, или Аргентину, как это часто бывает. Создадут там какие-то свои организации, которые будут ждать момента, когда можно будет опять вцепиться в горло России. На это всё надо настроиться. Надо провести серьёзную работу, чтобы разобрать их по категориям. Есть крайне ультра-настроенные, но их тоже можно перенастроить. Есть ребята, которые не селюки, из достаточно приличных семей, они пошли по контракту служить. С ними надо работать», – отметил юрист.

По его мнению, многие украинцы «переобуются» сразу после окончательной победы России, тем более, когда почувствуют финансовую выгоду.

«Большинство людей моментально перестроятся, как только почувствуют выгоду. Так устроены эти наши южные братья, до сих пор у меня есть друзья, которые перезванивают и спрашивают: «А шо, брат, скажи, а почём у вас газ? А бензин? О, а когда уже вы к нам придёте, шоб у нас такие же цены были?». У нас сейчас разница по оплате ЖКХ в семь-десять раз. Они чувствуют свою выгоду, считают. Это очень важный фактор. Не определяющий, но важный. На этой базе можно дальше выстраивать», – подытожил Астахов.