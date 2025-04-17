«Продолжать войну без Трампа!» – битый «ястреб» Пентагона страдает, но продолжает злобно клекотать
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес «был в шоке, когда услышал, как Доналдьд Трамп сказал, что войну начала Украина».
В этом он признался в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это очень расстраивает. Очевидно, что Белый дом, эта администрация встала на сторону и повторяет тезисы Кремля лучше, чем Лавров. Я не могу понять, в чем тут дело. Я не знаю, есть ли какая-нибудь глубокая психологическая причина. Или что президент – ненамеренный российский агент, как иногда говорят.
Я просто думаю, что он не понимает, что поставлено на карту в Украине с ее историей и географией, почему это важно для Европы и США», – рассуждал Ходжес.
Вашингтонскому «ястребу» тяжело слышать, что говорят вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
«Я не думаю, что эта администрация будет что-то менять, если только президент не разозлится по-настоящему на Владимира Путина, из-за которого он выглядит глупо. Я думаю, последнее, чего он хочет, это выглядеть проигравшим. Так что он может резко повернуть влево, вправо или вообще развернуться.
Он может передумать, но не думаю, что это произойдет прямо сейчас. Украина даже без помощи США, но при поддержке европейских стран остановит Россию!», – убеждал Ходжес.