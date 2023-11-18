«Продолжают трепать нервы» – Коц о плацдарме ВСУ на левобережье Днепра

18.11.2023 11:30
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Целью высадки десанта ВСУ и создания плацдарма на левом берегу Днепра под Херсоном было затягивание войск РФ в перемалывающие бои, однако российское командование на это не купилось.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Целью высадки десанта ВСУ и создания плацдарма на левом берегу Днепра под Херсоном было...

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«Вообще планирующие боеприпасы, конечно, такая находка, которая сейчас очень активно проявляет себя, особенно на Херсонском направлении. Там, конечно, не всё очень здорово у нас в районе населённого пункта Крынок, и не только в районе этого населённого пункта. Там в принципе по побережью есть несколько точек присутствия противника. Но не сказать, что там ситуация у нас прям какая-то катастрофическая, провальная, и вот-вот украинцы там начнут расширять плацдарм.

Нет, они там присутствуют, последние дни их постепенно теснят к Днепру, очень активно работают по ним и тяжёлыми огнемётными системами, типа «Солнцепёк», очень здорово там работают планирующие боеприпасы, авиация и так далее. Но продолжают они трепать нервы, и потери мы там несём. Они, конечно, несут несравнимо большие потери, пытаясь штурмовать, об этом говорят пленные, которые попадают к нам в руки. Ситуация хоть и тяжёлая, острая, но пока контролируемая и идёт в рамках перемалывания противника на этом направлении. Они хотели нас затянуть в перемалывание, но мы на это не купились», – рассказал Коц.

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