Продолжаются поиски пилота самолета ВКС, пропавшего в Черном море

26.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Черном море потерпел крушение боевой самолет ВКС РФ Су-27. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сигнал самолета пропал 25-го марта около 20:10 по московскому времени в 50 километрах от Феодосии. Сообщается, что истребитель выполнял плановый полет, причины трагедии пока неизвестны.

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«По предварительным данным, самолет упал в море. Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», – говорится в сообщении Минобороны.

В поисках пилота и самолета участвуют судна «Демидов» и «Меркурий», в районе крушения находится теплоход «Волго-Балт 179», принадлежащий Росморречфлоту, также туда отправились военные спасатели.

«Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: малый противолодочный корабль, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8», – уточнили в ведомстве.

По неофициальным данным, распространяемым в соцсетях, пилота удалось спасти. Однако, в Росморречфлоте сегодня утром опровергли эту информацию.

«В 5.25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской… Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», – отметили в Росморречфлоте.