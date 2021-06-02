«Продолжение «Бессмертного полка» – в Совфеде представили проект «Русские маяки»

02.06.2021, Москва, Владимир Гладков

В России стартовала новая инициатива «Русские маяки» – национальный, культурно-просветительский проект, нацеленный на укрепление связи поколений и их преемственность, где каждый регион РФ сможет проголосовать за своего героя.

Об этом в ходе заседание Совета Федерации заявила сенатор от Коми Елена Шумилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Хочу представить проект «Русские маяки», который сегодня представлен в Совете Федераций на втором этаже. Этот проект объединяет поэзию, исторические изыскания, фотографию, музыку и новые цифровые формы искусства. «Русские маяки» появились как инициатива снизу, и сама история напоминает «Бессмертный полк», который завоевал сторонников тем, что был живым и личным.

В списке уже тридцать семь портретов, таких людей, как Лановой, Галыгина, Конюхов, Розенбаум, Бокерия, Глухоедова. С первых шагов было понятно, что проект станет не просто разовой акцией, а продолжением такого проекта, как «Бессмертный полк». Целевой аудиторией является молодёжь, обратиться к ней и быть успешными – задача непростая. С одной стороны, проект призван восстановить преемственность, показать новому поколению героев старшего поколения, тех, кто для молодых людей является людьми из вчера», – сказала она.

Также сенатор отметила, что каждый регион России сможет проголосовать за своего героя, чтобы пополнить галерею его фотографией.

«Тем не менее, «Русские маяки» – образцы, которые обращены к аудитории, создающие в режиме реального времени – свой новый визуальный язык общения. Проект уникален тем, что он отправляется в регионы, и каждый регион, голосуя за своего героя, за свой «маяк», может пополнить эту галерею», – заключила Шумилова.