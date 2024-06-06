Продолжение войны для Украины может стать билетом в один конец – Карасев

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Россия и США стоят на развилке, которая решит, будет ли продолжаться эскалация на Украине или конфликт свернут.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, дальнейшая эскалация, по мнению Карасева, может обернуться «билетом в один конец» для Украины.

«Если взять ключевых игроков в этой войне, Байдена и Путина, они стоят на развилке, в точке бифуркации. Можно дальше пойти по ступеньке эскалации вверх, рискуя потерять управление эскалацией в этой войне, она может стать неуправляемой. Пока у них получалось так, что эскалация шла, но она управлялась, она шла в определенных рамках и дозах как со стороны Байдена, так и со стороны России… Нам это не нравилось, но это, по крайней мере, не привело к катастрофическим последствиям. Потому что сейчас очень сложная ситуация, но не катастрофа. Катастрофа может быть впереди, это может быть билет в один конец, для Украины прежде всего, потому что эта война на территории Украины», – заключил Карасев.