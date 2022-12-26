Продолжение войны для Зеленского вопрос личного выживания – советник главы ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский шкурно заинтересован в продолжении войны, потому что от этого зависит его физическое существование.

Об этом в эфире интернет-канала «Резонанс РФ» заявил советник главы ДНР, участник спецоперации на Украине Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гагина, после завершения войны, независимо от итогов, к Зеленскому будет масса вопросов, которые ставят под угрозу его жизнь.

«К сожалению, этот, как его называют, кровавый клоун, ему выгодно, чтобы война эта длилась. Чем дольше будет идти война, тем дольше просуществует, просто физически, сам Зеленский. Потому что нам надо понимать, что как только закончится война, когда заканчивается война, приходит прокуратура. Останется ли государством Украина, не останется ли, но потом вопросы народ Украины сам задаст тому руководителю, который будет на месте, почему столько погибло людей, где наши ресурсы, где наши заводы, почему мы испортили настолько отношения с соседом, с Россией. Прежде всего, будут претензии, почему погибло столько народа. На войне гибнут всегда самые сильные – те, кого призывают в армию. Это сильные, умные, пассионарные, кто сам пошел воевать – неважно, за какую страну, за какую воюют они армию, чаще всего – это просто утилизация мужского населения. Так вот, у Зеленского, на мой взгляд, есть задача – утилизировать мужское население Украины, просто сам генофонд. И с него еще спросят. Поэтому, чем дольше идет война, тем дольше он в безопасности», – заявил Гагин.