Продолжение войны единственный способ для Зеленского избежать свержения – Царёв

Елена Острякова .  
21.08.2023 22:30
  (Мск) ,  Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В украинском обществе растет напряжение, связанное с возвращением с фронта большого числа ветеранов.

Об этом в интервью «Украине.Ру» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском обществе растет напряжение, связанное с возвращением с фронта большого числа ветеранов. Об...

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«Я все время общаюсь с кем-нибудь с украинской стороны и мониторю настроения. Фронтовики возвращаются, и нет работы. Там они получали достаточно высокие фронтовые, хотя и не такую, как в России, а работы нет. Они себя чувствуют героями. А когда нет работы, а есть высокие запросы, то это очень сильно накаляет ситуацию. Они приходят обиженные: мы воевали, а в Киеве зарабатывали на взятках, воровали. Это все вызывает очень сильное напряжение», – сказал Царев.

Он напомнил, что на Украине на руках находится большое количество стрелкового оружия, так что возможные разборки будут кровавыми.

«Зеленскому уже нереально переизбраться, но вопрос не в политической смене власти. Как только не то, что закончится – «заморозится» война, это громадное количество вооруженных людей, они захотят у тех жирных, которые сидят в Киеве на деньгах, полномочия, возможности, власть. И это будет по всей Украине. Бороться с этим будет невозможно, поскольку те, кто должен будет защищать власть, будут разделять мнение фронтовиков. Заступаться никто не будет. Единственное, что сейчас спасает Зеленского, это ситуация на фронте», – заключил Царев.

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