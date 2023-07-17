«Продолжим замерзать»: НАТОвская техника бессильна против русских ракет – Романенко

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Ни поставляемые западом средства ПВО, ни украинские средства РЭБ не помогают бандеровцам в должной мере защититься от ударов ВКС РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко напомнил, что Украине пообещали дать около двух десятков разных комплексов ПВО, преимущественно, малой и средней дальности. А также порядка тридцати «Гепардов».

«То есть, усиление ПВО у нас есть, но защиту всей территории мы не обеспечим – у нас их недостаточно. Для надёжной обороны нам нужны истребители, и, по крайней мере, утроить количество полученных комплексов», – пожаловался он.

Эксперт отметил, что украинские средства РЭБ всё менее эффективны, а значит, ВКС РФ продолжат наносить удары по военным объектам и инфраструктуре Украины.

«А средства радиоэлектронной борьбы с «Шахедами» и крылатыми ракетами – чем дальше, тем менее эффективными становятся. Потому что я отслеживаю фотографии сбитых российских «Шахедов» – там появляются новые системы, которые всё меньше реагируют на радиопомехи. Поэтому, очевидно, этот отапливаемый сезон будет очень напряжённым. И нужно заранее обеспечивать себя максимально генераторами и другими средствами. То есть, использовать опыт зимы-осени прошлого года», – добавил Романенко.