«Продолжим замерзать»: НАТОвская техника бессильна против русских ракет – Романенко

Вадим Москаленко .  
17.07.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ни поставляемые западом средства ПВО, ни украинские средства РЭБ не помогают бандеровцам в должной мере защититься от ударов ВКС РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни поставляемые западом средства ПВО, ни украинские средства РЭБ не помогают бандеровцам в должной...

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Романенко напомнил, что Украине пообещали дать около двух десятков разных комплексов ПВО, преимущественно, малой и средней дальности. А также порядка тридцати «Гепардов».

«То есть, усиление ПВО у нас есть, но защиту всей территории мы не обеспечим – у нас их недостаточно. Для надёжной обороны нам нужны истребители, и, по крайней мере, утроить количество полученных комплексов», – пожаловался он.

Эксперт отметил, что украинские средства РЭБ всё менее эффективны, а значит, ВКС РФ продолжат наносить удары по военным объектам и инфраструктуре Украины.

«А средства радиоэлектронной борьбы с «Шахедами» и крылатыми ракетами – чем дальше, тем менее эффективными становятся. Потому что я отслеживаю фотографии сбитых российских «Шахедов» – там появляются новые системы, которые всё меньше реагируют на радиопомехи.

Поэтому, очевидно, этот отапливаемый сезон будет очень напряжённым. И нужно заранее обеспечивать себя максимально генераторами и другими средствами. То есть, использовать опыт зимы-осени прошлого года», – добавил Романенко.

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