«Продолжить блокировку западных соцсетей, отечественным – вправить мозг» – IT-эксперт

Несмотря на изначальный скепсис, блокировка вражеских социальных сетей имеет свой эффект, постепенно сужая аудиторию до гомогенного состояния, где предатели фактически уже общаются друг с другом, а пропагандистский эффект – сходит на нет.

Об этом в рамках круглого стола Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил IT-эксперт Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас заблокированы три соцсети, мы продолжаем их выкачивать, конечно, и мы видим следующее. Люди, которые пытаются бороться с блокировками или высмеивать Роскомнадзор, говорят, что «все же знают, что такое ВПН» (правильно – анонимизатор), но в реальности ситуация такая, что даже маленькие барьеры убивают аудиторию, и сейчас аудитория этих соцсетей падает. Во-первых, не все могут поставить этот ВПН, во-вторых, Роскомнадзор время от времени очередной сервер ВПН банит, нужно переходить. Постепенно аудитория сжимается и становится абсолютно гомогенной. Там остаются либерасты, которые рассказывают друг другу, как они против войны и против России, или как они уже уехали… пусть они там и остаются. Мы видим, что Instagram чуть не на порядок упал, Facebook процентов на 40, резко вырос ВКонтакт, резко вырос Телеграм. Телеграм больше всех, хотя, мы не знаем, «наш» ли Телеграм? Это такая странная история, что мы все на него положились, а это серьёзный вопрос – что это такое? Потому что Паша Дуров – то наш, то не наш, то в Питере тайно сидит, то опять в Дубае и так далее. Есть ещё проблема с YouTube, он вроде бы не такой токсичный, как Фейсбук был, но надо понимать, что если на него зайти через ВПН, там будет абсолютная русофобия. То есть у нас он немножко приглаженный, а если заходишь не из России, это абсолютная антироссийская пропаганда в поддержку украинской повестки», – рассказал Ашманов. «На мой взгляд, уже этой осенью наши два проекта Rutube и видео ВКонтакта уже вполне в состоянии забрать аудиторию и выполнять эту функцию. Обычные возражения против Rutube, на самом деле, касаются того, что люди хотят во время войны развлекаться. Эти рассуждения, на мой взгляд, нерелевантные и несостоятельны», – добавил эксперт.

Однако он подчеркнул, что основная проблема в том, что сами российские соцсети до сих пор живут старым, не отдавая себе отчёт в том, что идёт война, в том числе, информационная.

«Мне присылают из ДНР списки очень нехороших пабликов и во ВК, и других соцсетях, и их не удаляют. Довольно долго сильно вредили «типички» – «Типичный Харьков», «Типичный Донецк». Мининфо ДНР с ними пытается бороться, в Крыму пытаются бороться. Сисадмины наших соцсетей отвечают: «А чё, дайте представление прокуратуры, мы закроем». Я обращаюсь в АП с этими списками, в Роскомнадзор, мне прислали аннотированные списки, где написано, растолковано, в чём грех каждого конкретного паблика. В сентябре уже оттуда начали звонить, что да, закрывают, и написано, что по представлению прокуратуры. Значит, эта ветка идёт через Роскомндадзор, он работает через прокуратуру, он сам ничего не закрывает, хотя он регулятор», – сказал Ашманов.

При этом он обратил внимание на то, что всё вышесказанное должны делать и сами отечественные социальные сети, что есть закон о самоцензуре.

«Просто, там нет никаких санкций, и они его просто не исполняют. Им надо как-то вправить мозг. Это совершенно недопустимые вещи, они должны начать это понимать. Им говорят: «Вы распространяете ролик о смерти Путина, вы что творите?» «Ну, пусть нам органы скажут, что это нельзя, у нас модерация не решает». Более того, они же довольно долго, всю весну, банили наших военкоров. Они говорили: «Нам не надо про кровь, грязище, не будем», и блокировали их у себя. То есть там не очень всё хорошо», – добавил эксперт.