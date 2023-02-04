Продолжится ли архиерейское «молчание ягнят»? Мнение русских прихожан УПЦ

В конце января руководство УПЦ, наконец, отважилось на один из тех шагов, которых от него давно ожидали многие верующие и все те, кому небезразлична судьба канонической Церкви. А именно: Блаженнейший митрополит Онуфрий, направил обращение к руководству ООН в связи с дискриминацией прав граждан Украины по религиозному признаку.

Как сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ, в своем послании он «попросил обратить внимание на грубейшее нарушение права на свободу совести и вероисповедания в Украине, которое состоит в нарушении прав и дискриминации православных христиан». Руководству ООН доложили об антицерковных законопроектах ( № 8221, № 8262, № 8371, № 7403, № 8012), о применении персональных санкций в отношении религиозных деятелей УПЦ, а также о противозаконной деятельности органов местного самоуправления.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

С одной стороны, это факт, конечно, отрадный, хотя и очень запоздалый. Очевидно, что начинать обращаться во все инстанции с подобными петициями необходимо было, как минимум, полтора года назад, когда стала вырисовываться четкая картина отношения Зеленского к УПЦ и, вообще, к Православию. А возможно, еще и раньше: когда Порошенко притащил в Незалежную фанарский «томос» и, грубо нарушая Конституцию, принялся навязывать его миллионам верующих. Когда власти занялись подготовкой антицерковных законов, крышеванием церковного рейдерства и бандитизма по отношению к священникам и пастве, и так далее.

Впрочем, лучше поздно, чем никогда, и факт подачи жалобы в Организацию Объединенных Наций, повторимся, отрадный.

Но, с другой стороны, его риторика и терминология, составленная, очевидно, скрытыми раскольниками из отдела внешних сношений и др., во многом повторяет пассажи из прежних архиерейских заявлений и обращений. В частности, в документе внимание международной общественности акцентируется на том, что дискриминация происходит в момент, когда «Церковь вместе с миллионами украинцев других конфессий с первых дней войны встала на защиту целостности и суверенитета Украины, оказывает масштабную помощь всем пострадавшим от войны, а многие верующие УПЦ с оружием в руках защищают свою Родину».

Казалось бы: ну при чем тут сей казенный патриотизм, да и вообще упоминание о военной ситуации – к оголтелой антицерковной политике властей, развязанной еще задолго до СВО? Ан нет, значит, есть при чем. Очень похоже это на реверанс в сторону все того же сатанинского украинского руководства, как бы напоминание ему, что вот все равно мы, дескать, какие патриоты. А еще – в сторону той самой общественности, значительная часть которой желает уничтожения и России, и РПЦ, являющейся Матерью-Церковью для УПЦ.

Действительно, по сути дела, война стала лишь удобным поводом для обвинения УПЦ в сотрудничестве с «агрессором» и для расправы над ней. Что же касается подлинных мотивов действий клики Зеленского, то они хорошо известны всем адекватным гражданам. С одной стороны, она выполняет задачи, поставленные Госдепом. А с другой – в преддверии будущих выборов пытается перетянуть на себя электорат (в основном, униатско-западенский) Петра Порошенко. Который тоже уже начал подготовку к марафону и на каждом пне верещит о том, что именно он-то и подарил Украине «автофекалию», якобы вожделенную народом.

Как утверждают православные эксперты, на порошенковскую избирательную массу Зеля как раз и нацелился полтора года назад, а сейчас наступила активная фаза воплощения этого плана.

Как бы то ни было, но хунта и в самом деле проявляет чрезвычайную активность в плане запрета УПЦ.

Иногда прямо диву даешься, насколько эффективно вдруг закрутился вроде бы давно уже насквозь прогнивший маховик государственной бюрократии.

Она ставит дедлайны новых и новых антицерковных атак и по-стахановски их выполняет. Сказал, например, подонок Ткаченко, министр антикультурки и «почетный президент» коломойско-сатанинских «Плюсов», что в начале февраля «разберется» не только с Нижней Киево-Печерской Лаврой, но и с Почаевской, – и тут же вся его поганая контора проявила невиданную скорость пуповерчения, стремясь выполнить угрозы в срок.

И сие неспроста: ведь войну против Церкви официально возглавил не кто-нибудь, а лично премьер Шмыгаль! Именно он внес в Верховную раду новейший законопроект о немедленном запрете УПЦ, а премьерская инициатива, с точки зрения хунтовской табели о рангах, является полной гарантией его принятия!

Параллельно СБУ продолжает интенсивно раскручивать сфальсифицированные уголовные дела против священников и верующих. Сейчас общая картина выглядит так, словно остается уже совсем немного времени до окончательного запретительного шага властей.

Об этом мы вновь поговорим сегодня с уже знакомыми нам русскими православными прихожанами, киевлянами Олегом, Ниной и Николаем. Их объединяет боль за судьбу Церкви, но они разнятся в оценках действий священноначалия.

ПолитНавигатор:

В Основах социальной концепции РПЦ – Матери – Церкви для всех нас – прописан призыв к мирному неповиновению властям, когда все другие методы исчерпаны. Как вы думаете, украинское архиерейство решится на такой шаг против центральной власти – следующий после подачи жалобы в ООН?

Нина:

Увы, но думаю, что нет. Если бы оно было к нему готово, то не было бы в послании Блаженнейшего этих упоминаний, про помощь ВСУ и прочих, равно как и «пени» только по адресу местных «органов самоуправления».

Олег:

Да и время, к сожалению, упущено. Обнаглевшие, озверевшие нацисты вполне могут открыть огонь по мирным крестоходцам. Поэтому я на месте архиереев тоже не решился бы сейчас на такие призывы. Но вот, что они могут сделать – так это обратиться к народу с пастырским словом! Отказаться от двойственности, от упреков в сторону только местных властей, от намеков, а прямо обвинить центральную власть в преступлениях против Святой Церкви, назвать поименно всех преступников, начиная с Зеленского! А не молчать перед лицом угрозы для Церкви и многомиллионной паствы, как ягнята в старом фильме “Молчание ягнят”. Не сдавать и не предавать замечательных старцев, митрополитов, священников, а защищать их. И всех нас.

Нина:

Если бы архиереи только себя готовы были отдать на заклание, тогда это был бы настоящий христианский подвиг. Но речи некоторых из них свидетельствуют о том, что как раз о себе они очень заботятся. И даже готовы братию отдавать на заклание вместо себя – как митрополит Павел – отца Захария. А в итоге, вольно или невольно, получается, что и всю Церковь тоже?

Николай:

Все-таки, мне хочется верить, что митрополит Онуфрий прежде всего беспокоился о Церкви, особенно на западной Украине, о людях, которые могли попасть под каток кошмарных репрессий в том случае, если бы он не выразил протеста против СВО.

Вы представьте, под какую атаку местечковых подонков они могли бы угодить – и сами священники, и их семьи, и прихожане. Не приведи Бог! Уже сейчас на местах, в селах и райцентрах, где многие жители друг друга знают, люди боятся ходить в наши храмы и открыто исповедовать веру. И неспроста: там против них развязаны натуральные бандеровские карательные акции. Верующих травят, избивают, угрожают, увольняют с работы, поджигают их дома, чуть что – открывают на них уголовные дела! А местные нацисты могут и убить!..

Там полный беспредел, с полного одобрения властей. Конечно, Блаженнейший предвидел это. Вероятно, как и то, что война не завершится за несколько дней – в феврале 2022-го. Хотя тогда все об этом говорили, даже американцы, с дрожью в коленках, – а уж мы очень надеялись!!! Но, к сожалению, надежды не сбылись…

И это уже вопрос, извините, не к Блаженнейшему, а к руководителям СВО: как так могло получиться, что вместо того, чтобы моментально уничтожить «центры принятия решений» и зеленковскую гадину, вместо того, чтобы молниеносно и победоносно завершить наступление,- вместо этого произошла такая трагическая затяжка, со многими тысячами жертв и разрушений, и конца-края ей пока не видно? А ведь в это время укро-амероподонки жируют, радуются и все более укрепляют ВСУ. Представляете, что сделали бы они с Церковью за эти месяцы, поддержи она Россию или хотя бы просто промолчи?

Но в том, что священноначалие должно выступить против власти и назвать все и всех своими именами, я согласен.