Продовольственного дефицита в ДНР не будет – Пушилин

03.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на то, что некоторые жители Донбасса воспринимают пандемию коронавируса с тревожностью, ситуация в ДНР спокойная, потому что прожившие шесть лет в условиях войны люди – морально готовы к кризисным ситуациям.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте главы ДНР, сообщил руководитель республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, кто-то воспринимает такую ситуацию (пандемию коронавируса в мире – прим. ред.) с повышенным чувством тревоги, но в целом ситуацию в Республике можно охарактеризовать как спокойную. И тут большую роль сыграло то, что наши люди уже психологически готовы к разного рода чрезвычайным ситуациям», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что нехватки продовольствия и товаров первой необходимости в Республике нет, и опасаться повышения цен на них не стоит, потому что руководство ДНР тщательно регулирует этот вопрос.

«Что касается продовольствия. На полках наших магазинов есть все необходимое, в этом можно убедиться, зайдя в любой супермаркет или посетив какой-нибудь местный рынок. Никаких массовых очередей, нехватки продуктов питания и повышенного ажиотажа на данный момент не наблюдается.

Да, люди активнее, чем обычно, стали приобретать товары длительного хранения, например, те же самые крупы. К сожалению, это послужило поводом для некоторых недобросовестных продавцов поднять цены на эту продукцию. Мы такие попытки подзаработать на сложившейся ситуации будем жестко пресекать. В частности, создана горячая линия Министерства доходов и сборов, куда жители ДНР могут звонить, если видят необоснованное поднятие цен в магазинах или аптеках. После этого к нарушителям будут приниматься соответствующие меры.

Мы ввели режим повышенной готовности, он не настолько жесткий, как во многих других государствах, и к остановке работы предприятий мы не прибегали, только порекомендовали – всех, кого можно, перевести на дистанционный режим работы.

Есть лишь ограничения на работу ряда развлекательных, спортивных и культурных заведений, призванные минимизировать риски в местах массового скопления людей. И граждане, и предприниматели относятся к этой мере с полным пониманием», – резюмировал глава государства.