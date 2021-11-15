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15.11.2021 10:47
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Россия, Финансы, Экономика
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Продовольствие в потребительской корзине РФ повлияло на рост инфляции

Вопреки ожиданиям российских властей инфляция в стране продолжает расти Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Вопреки ожиданиям российских властей инфляция в стране продолжает расти

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

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«Вопреки ожиданиям властей и аналитиков инфляция продолжает расти. Причем в тех же США побит рекорд за 40 лет. Причины – последствия пандемии и низкие процентные ставки (нулевые в США и Европе, ниже инфляции у нас). В России это усугубляется высокой долей продовольствия в потребительской корзине, а урожай в этом году не очень хороший, и это усилило инфляцию», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

По его мнению, инфляция скорее всего близка к пику.

«В следующем году будет меньше, но Центробанк будет делать деньги дорогими, повышая ключевую ставку. Инфляцию собьют. В 2015-2016 годах Центробанк показал как. Но все мы за это заплатим», – считает эксперт.

В октябре 2021 года в России инфляция поднялась на 0,73%, достигнув годовых показателей в 8,13%. В последний раз инфляция выше 8% фиксировалась в начале 2016 года. По прогнозам Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. В 2022 году ЦБ рассчитывает, что этот показатель снизится до 4–4,5%.

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