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Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об «историческом» увеличении налогов для простых украинцев и бизнеса.

По заверению инициаторов, это «непопулярное и трудное решение, которое сохранит государство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Также предлагается переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня и т.д.

Такими нововведениями Зе-банда латает растущие дыры в бюджеты. Представители же конкурирующих сортов нацистов пытаются изобразить заботу о населении.

«Представьте себе, что 55 процентов украинского бизнеса заявили о том, что они не способны компенсировать рост военного сбора, и это точно приводит к обнищанию наемных работников. Не только медсестер, санитарок, уборщиц – беднейших, из карманов которых вы собираетесь вытащить деньги, но и всех наемных работников», – выдавливал слезу экс-президент Украины, глава «Европейской солидарности» Пётр Порошенко.

Ко второму чтению для военнослужащих было сделано исключение – военные сборы остались на уровне 1,5%. Порошенковцы приписывают эту «перемогу» себе.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев весьма колоритно мотивировал депутатов голосовать за законопроект. Он выступил с долгой речью о том, как в 1917 году УНР осталась без денег, и было предложено ввести налог в 3 рубля с семьи, однако решение было провалено. Депутат буквально по ролям описывал словесные баталии тогдашних самостийников, которые мало чем отличались от риторики противников нынешнего повышения налогов.

«А через полгода, только через полгода УНР узнала, что есть такое военный коммунизм, что такое есть продразвёрстка и что такое есть красный террор. А через 15 лет украинцы, каждый украинец, каждая украинская семья, для которой непопулярными были 3 рубля, узнали о цене «трёх колосков». Лишены были украинцы своего государства вследствие этих разговоров, вследствие этого популизма потеряли исторический шанс в начале ХХ века», – пугал коллег Гетманцев.

Он призвал к «патриотизму в принятии непопулярных трудных решений», которые сохранят государство – «наивысшую ценность, которая стоит гораздо больше, чем три рубля».

Экс-спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков не отказал себе в удовольствии нахамить комитетчику. Он напомнил, что в начале СВО, когда киевские власти бежали на Западную Украину, страна выжила благодаря «добровольцам» и украинскому бизнесу, который сейчас пытаются ободрать.

«Почему это произошло? Потому что не было таких патриотов, которые рассказывают про 17-м год. Именно они сегодня проводят продразвёрстку, именно они сегодня фактически проводят красный террор, потому что все у всех забрать и все поделить по отношению к украинцам – это стратегия налогового комитета», – сказал Разумков.

Также было множество других пиар-выступлений с призывами поднять налоги на игорный бизнес, на алкоголь и табак и т.д. Тем не менее, за законопроект проголосовали 247 депутатов.

192 голоса дали «слуги народа», 18 – «Платформа за жизнь и мир», «Голос» – 1 поддержавший, «Видновлення Украины» – 13, партия «За будущее» – 4, «Довира» – 15 и 4 – внефракционные депутаты.

Впрочем, по мнению многих парламентариев, ВСУ достанется не так-то и много.

«Военный сбор на самом деле – это только название. Потому что деньги пойдут на дороги – 42,2 миллиарда гривен, деньги пойдут на ремонты офиса президента и Кабмина Украины – 3 миллиарда, деньги пойдут на телемарафон. И таких статей я могу назвать еще много. Но еще одну статью я видел отдельно, деньги также пойдут, вместо вооруженных сил, с военного сбора, подчеркиваю, на повышение заработных плат в офисе президента, в Кабмине, в прокуратуре. Когда вам говорят, что военный сбор пойдет на оборону только – это, увы, ложь», – возмущался уже после голосования порошенковец Артур Герасимов.