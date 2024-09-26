«Продукт трансгендерной трансформации» – Пламен Пасков о «плане победы» Зеленского

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Предложенный Владимиром Зеленский «план победы» абсурден и не содержит ничего, что могло бы привести Украину к реальной военной победе.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложенный Владимиром Зеленский «план победы» абсурден и не содержит ничего, что могло бы привести...

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«Западные эксперты и политики не увидели в этом «плане победы» того, что должно соответствовать какой-то победе. Если они ничего подобного не увидели, я за них спокоен – им к окулисту ходить не надо, у них со зрением всё в порядке, можно их поздравить. Небольшой клинический тест они уже с успехом прошли.

«План победы» был таким… мистически, можно сказать, трансгендерным политическим продуктом трансформации, преображения из «формулы мира» к «плану победы». К сожалению, и «формула мира» получилась недостаточно миротворческой», – отметил Пасков.

«И с «планом победы» – те же генетические недостатки, потому что и то, и другое – продукты одной и той же мастерской. А раз мастерская одна и та же, и даже спикер, то бишь Зеленский – один и тот же, то ожидать каких-то чудес можно только при противоестественной дозе наивности. Или глупости», – добавил он.

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