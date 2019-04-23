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23.04.2019, Симферополь, Игорь Петров
 
Крым, Общество, Россия, Статистика, Украина, Экономика
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Продукты в Крыму дорожают опережающими темпами

В Крыму быстрее всего в 2018 году дорожали продукты, а самый резкий краткосрочный рост продемонстрировали услуги в июле.

Об этом свидетельствуют результаты статистического наблюдения за потребительскими ценами в Республике Крым за 2018 год и январь — март 2019 года, проводимого Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если общий индекс потребительских цен составил 105,5%, то индекс цен на продовольственные товары – 106,7%. Индекс цен на услуги по итогам года был чуть ниже общего индекса – 105,3%, но с июля по сентябрь он превышал даже индекс цен на продовольственные товары. Меньше всего за год подорожали непродовольственные товары – 103,6%.

«Наиболее подвержены сезонным колебаниям были продовольственные товары и услуги. Изменение тарифов на коммунальные услуги – это или начало года или середина года. В июле мы видим рост потребительских услуг – на 4,2%. Начиная с января (2019 года) мы видим большое повышение цен на продукты», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Григорь.

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