«Продвигать повестку войны» – мэр Днепра засобирался к немцам и норвежским нацистам
Украинские мэры и прочие чиновники местного самоуправления активно работают на внешнем дипломатическом фронте, пытаясь выпросить больше денег.
Об этом в эфире местного «11 канала» заявил мэр-нацист Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент говорил нам, местному самоуправлению – каждый раз, когда мы куда-то едем, мы должны среди западных партнёров продвигать повестку касательно этой войны. К сожалению, война идёт уже третий год, устали не только мы, но и на Западе.
Очень большое влияние в странах-партнёрах имеет местное самоуправление. Когда я, и другие главы городов, ездят и напоминают об этой войне, это имеет очень большое значение, в том числе для всей страны. И нас там слышат. Сделаю анонс – мы поедем в Германию. В городе Кёльн будет «неделя Днепра». Там будут выступать наши творческие коллективы, будет ярмарка, выставка от Днепра», – трепался Филатов.
«Потом мы планируем поехать в Норвегию. Там очень интересная история. Город Драммен, там при власти местные правые или ультраправые. Они приняли решение, был скандал на всю Норвегию – они сказали, что не будут больше принимать беженцев, кроме украинцев.
Хотя норвежское правительство отменило на уровне государства это решение. Но говорят, что правые или ультраправые больше смотрят в сторону страны-агрессора, но нам нужно общаться со всеми. Поеду, буду общаться, и надеюсь, что они также будут нам помогать», – подытожил преступник.
Спасибо!
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