«Продвигать повестку войны» – мэр Днепра засобирался к немцам и норвежским нацистам

Вадим Москаленко.  
21.08.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские мэры и прочие чиновники местного самоуправления активно работают на внешнем дипломатическом фронте, пытаясь выпросить больше денег.

Об этом в эфире местного «11 канала» заявил мэр-нацист Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские мэры и прочие чиновники местного самоуправления активно работают на внешнем дипломатическом фронте, пытаясь...

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«Президент говорил нам, местному самоуправлению – каждый раз, когда мы куда-то едем, мы должны среди западных партнёров продвигать повестку касательно этой войны. К сожалению, война идёт уже третий год, устали не только мы, но и на Западе.

Очень большое влияние в странах-партнёрах имеет местное самоуправление. Когда я, и другие главы городов, ездят и напоминают об этой войне, это имеет очень большое значение, в том числе для всей страны. И нас там слышат. Сделаю анонс – мы поедем в Германию. В городе Кёльн будет «неделя Днепра». Там будут выступать наши творческие коллективы, будет ярмарка, выставка от Днепра», – трепался Филатов.

«Потом мы планируем поехать в Норвегию. Там очень интересная история. Город Драммен, там при власти местные правые или ультраправые. Они приняли решение, был скандал на всю Норвегию – они сказали, что не будут больше принимать беженцев, кроме украинцев.

Хотя норвежское правительство отменило на уровне государства это решение. Но говорят, что правые или ультраправые больше смотрят в сторону страны-агрессора, но нам нужно общаться со всеми. Поеду, буду общаться, и надеюсь, что они также будут нам помогать», – подытожил преступник.

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