Украинские мэры и прочие чиновники местного самоуправления активно работают на внешнем дипломатическом фронте, пытаясь выпросить больше денег.

Об этом в эфире местного «11 канала» заявил мэр-нацист Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент говорил нам, местному самоуправлению – каждый раз, когда мы куда-то едем, мы должны среди западных партнёров продвигать повестку касательно этой войны. К сожалению, война идёт уже третий год, устали не только мы, но и на Западе.

Очень большое влияние в странах-партнёрах имеет местное самоуправление. Когда я, и другие главы городов, ездят и напоминают об этой войне, это имеет очень большое значение, в том числе для всей страны. И нас там слышат. Сделаю анонс – мы поедем в Германию. В городе Кёльн будет «неделя Днепра». Там будут выступать наши творческие коллективы, будет ярмарка, выставка от Днепра», – трепался Филатов.