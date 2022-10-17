Продвигать сепаратизм в Смоленске поручили белорусским змагарам

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Наши западные недруги уже не только перестали скрывать свои планы уничтожить и расчленить Россию, как государство, но уже и приступили к реализации этих планов. Пока, правда, без особого успеха.

Помните июльский «Форум народов свободной России», который прошел в Праге. Тогда разномастные политические фрики и самодеятельные сепаратисты со всех концов России приняли декларацию о ее «деколонизации».

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Кроме того, они призвали к проведению «международной конференции по мирной деколонизации и территориальному устройству построссийского пространства с участием государств – членов Совета Безопасности ООН, государств – соседей Российской Федерации и международных организаций» в ноябре — декабре 2022 года и создании объединённой переходной администрации.

Для большей наглядности участники даже представили раскрашенную в разные цвета карту, на которой территория России была поделена на 34 новых государства, включая такие экзотические, как Соединенные Штаты Сибири и Смоленд. Последнее было ничем иным, как переименованной зачем-то на английский манер Смоленской областью.

Участники форума поговорили и разъехались, над картой в России посмеялись, но проект продолжил жить своей жизнью.

Я еще понимаю сепаратистские настроения в национальных республиках. Уйти из-под защиты сильного федеративного государства, оказавшись один на один с наглядно продемонстрировавшим свою хищную натуру «цивилизованным миром» дураков найдется немного, но под такой сепаратизм по крайней мере можно подвести какую-никакую идеологическую основу.

Но что делать, если речь идет об исконно русских, бывших Русью еще со времен первых Рюриковичей регионах с сильными патриотическими настроениями? Приходится напрягать фантазию и конструировать химеры, ничего общего не имеющие с реальностью.

На телеграм-канал смоленских сепаратистов (или тех, кто себя за них выдает) я наткнулся, увидев репост на одном из каналов белорусской прозападной оппозиции. Оказывается, существует он уже три месяца, чужеродный «Смоленд» в названии сменился на более близкую русскому уху, но не менее нелепую «Смаландию», а территориальные аппетиты авторов уже распространились на север Брянской, юг Псковской и запад Тверской областей.

Будущую «Смаландию» они видят под протекторатом новой, постлукашенковской Белоруссии а то и в составе возрожденного Великого княжества Литовского, которое на фоне этих событий, по их мнению, должно начать воссоздаваться.

В посте приводится и примерный сценарий таких событий. Оригинальностью он не отличается и представляет собой слегка дополненные хотелки белорусских националистов. Сначала Лукашенко вступает в военные действия против Украины и конечно же терпит поражение. Без этого маловероятного пункта у белорусских оппозиционеров все построения теряют смысл.

После поражения формирования созданной на основе белорусских боевиков, воюющих на Украине «Белорусской национальной армии» при поддержке ВСУ входят на территорию Белоруссии и утверждают новую власть.

Перспектива фактической оккупации Белоруссии Украины с установкой марионеточного правительства авторов канала, как и современных белорусских змагаров, не смущает. Дальше – дело техники. По сценарию авторов на приграничные территории, где «после военного разгрома и краха путинского режима наступит безвременье» входят «миротворческие силы Украины и Белоруссии» при поддержке организованных местными жителями.

Смоленск – не чужой для меня город. Мне даже пришлось пожить там несколько месяцев. И для меня абсолютно очевидно, что выдуманная «Смаландия» не имеет ничего общего с этим русским городом.

Согласен, в Смоленской области когда-то существовали сторонники вхождения в состав Белоруссии. Но их было немного и было это давно – в те годы, когда в Кремле сидел пьяный Ельцин, а в Белоруссии железной рукой наводил порядок не скупившийся тогда на пророссийскую риторику Лукашенко.

С тех пор, как в России пришел к власти Путин, а в Белоруссии начались игры в многовекторность и эксперименты с «мягкой белорусизацией» эти сторонники ушли в историю.

И уж точно нет и никогда в новейшей истории в Смоленске не было ностальгии по временам Великого княжества Литовского. Да и представить себе смолян, создающих ополчения для того чтобы поддержать украинских и белорусских нацистов решительно невозможно. Скорее я поверю, что они ополчатся для того, чтобы освободить от нацистской оккупации Витебск и Могилев.

Похоже, у кураторов, отвечающих за подрывную работу на смоленском направлении, возникли проблемы с кадрами. Никого из местных для пропаганды сепаратистских настроений они найти не смогли.

Используемые в этой пропаганде нарративы абсолютно чужды местным жителям, для которых родной город – это «щит России» и «город-ключ», который на протяжении многих веков служил надежной защитой от нашествий с Запада.

Зато они близки белорусским националистам, у которых модно романтизировать Великое княжество Литовское, называя его не литовским, а белорусским государством. Претензии на Смоленск, когда-то входивший в ВКЛ, в этой среде тоже популярны.

Довершает картину повсеместное использование словечка «беларуский». Оно абсолютно чуждо русской грамматике и потому не используется в письменной речи жителей России. Зато оно очень популярно у белорусских националистов, которые используют его даже в русскоязычных текстах, подчеркивая тем самым свою инаковость и отличие от русских. Можно даже сказать, что использование этого словечка является безошибочным «маркером змагара».

Получается, за неимением в Смоленске доморощенных сепаратистов, заниматься проектом «Смаландия» поручили белорусским нацикам. Результат закономерный – аудитория канала немногим больше 400 подписчиков и что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство из них проживает не в Смоленской области.