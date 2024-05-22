Продвигавший раскол православия на Украине сенатор США вдруг испугался, что это усилит Москву

Елена Острякова.  
22.05.2024 12:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Религия, США, Украина, Церковь


Американский сенатор-республиканец Сэм Браунбек, который в 2018 году помог раскольнической ПЦУ получить незаконный  томос (признание) от константинопольского патриарха, теперь боится, что развернувшиеся на Украине гонения на каноническую УПЦ «придаст Москве религиозный импульс» – стимул к освобождению единоверцев.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский сенатор-республиканец Сэм Браунбек, который в 2018 году помог раскольнической ПЦУ получить незаконный  томос...

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«Только не давайте Москве этого переговорного преимущества и аргумента, когда они смогут заявить, что Украина преследует верующих в своей стране. Я считаю, что вам стоит оставить Лавру открытой и очень внимательно и пристально следить за ней. Это мать-церковь Православия. Вот тут-то это и началось. Вы дадите большой козырь русским, если закроете ее. Я бы не стал бы ее закрывать», – сказал Браунбек.

Он предостерегает Украину от ареста священников УПЦ, «если они не совершили предательство».

Сенатор признается, что в США у людей возникли вопросы по поводу закрытия церквей на Украине, что дает некоторым республиканцам повод выступать против военной помощи Киеву.

Браунбек говорит, что продолжает гордиться созданием ПЦУ, но беспокоится, что «это было одной из причин, по которой Путин вообще начал войну».

В конце разговора он начал публично молиться о том, чтобы Украина стала «могущественной нацией».

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